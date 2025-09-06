MotoGP, Luigi Dall’Igna: “I risultati che stiamo facendo sono fuori dalla normalità, in futuro non sarà sempre così”

Si è conclusa con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, avvantaggiato dalla caduta del fratello Alex a quattro giri dal termine, ha conquistato il quattordicesimo successo nelle gare del sabato, anticipando Fabio Quartararo (Yamaha) e Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team).

Con questa vittoria la Ducati, per la settima volta nella storia, ha vinto il titolo Mondiale costruttori. Intervenuti ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna ha voluto analizzare questo risultato, commentando anche la situazione che sta vivendo Francesco Bagnaia: “Siamo veramente contenti di aver ottenuto il sesto Mondiale di fila. Sono numeri che ogni anno mi impressionano, sono veramente contento”.

“Non sono pronto a buttare la spugna sulla situazione di Bagnaia, la sua situazione non può definirsi “pesante”. Anche se finora non siamo riusciti a risollevare la situazione, anzi abbiamo peggiorato, cercherò con tutte le mie forze di aiutare Pecco a tornare il campione che è. Bisogna valutare cosa fatto fino ad oggi e valutare qualcosa di diverso. Noi crediamo in Pecco, sono sicuro che troveremo una soluzione”.

“Le cose non sono mai facili, soprattutto in MotoGP, in questo periodo stiamo facendo dei numeri che sono fuori dalla normalità e ne siamo consapevoli. Di sicuro non sarà la normalità nel futuro, gli altri stanno tutti lavorando bene e che stanno progressivamente migliorando. Daremo come sempre ai nostri piloti il miglior set up ma a volte può accadere che siamo inferiori. Oggettivamente può succedere e succederà”, ha poi concluso Dall’Igna.