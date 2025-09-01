NASCAR, Briscoe domina a Darlington

Dominio assoluto nella NASCAR Cup Series per Chase Briscoe nella prima prova dei Playoffs 2025. Il #19 di Joe Gibbs Racing si impone sulla concorrenza con un ritmo semplicemente superiore, l’americano è ufficialmente il primo protagonista del ‘Round of 12’.

La Toyota Camry #19 è stata semplicemente la migliore. Dopo l’affermazione nelle prime due Stage, il 30enne ha gestito il ritorno di Tyler Reddick (23XI Racing #45) nell’ultima e decisiva fase della ‘Southern 500’.

Il campione 2024 della regular season ci ha provato fino all’ultima curva, ma ha dovuto accontentarsi della seconda piazza. La Toyota #45 ha completato davanti a Erik Jones (Legacy Motor Club Toyota #43), John Hunter Nemechek (Legacy Motor Club Toyota #42) ed AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16).

Secondo sigillo consecutivo per Briscoe a Darlington nella NASCAR Cup Series, il quarto in totale in carriera. Il #19 passa di diritto al prossimo atto dei Playoffs, pronto per prossime due settimane i propri 11 rivali per il titolo che anche quest’anno verrà assegnato a Phoenix in Arizona.

Settimana prossima la NASCAR Cup Series farà tappa a WWT Raceway per la seconda delle tre prove che compongono il Round of 16 dei Playoffs. Sarà una competizione tutta da seguire che precederà in ordine cronologico la prima Elimination Race dell’anno.

CLASSIFICA NASCAR DARLINGTON

19 RUN Chase Briscoe (P) Tyt 367 32.660 150.57 29.390 167.322 9

45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 367 0.408 0.408 32.732 150.238 29.725 165.437 10

43 RUN Erik Jones Tyt 367 0.537 0.129 32.647 150.629 29.759 165.247 10

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 367 1.250 0.713 32.399 151.782 29.864 164.666 9

16 RUN AJ Allmendinger Chv 367 6.158 4.908 32.412 151.722 30.137 163.175 10

23 RUN Bubba Wallace (P) Tyt 367 6.712 0.554 32.743 150.188 29.608 166.09 10

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 367 12.013 5.301 32.533 151.157 29.682 165.676 10

8 RUN Kyle Busch Chv 367 12.140 0.127 32.398 151.787 30.284 162.383 12

77 RUN Carson Hocevar Chv 367 15.230 3.090 32.775 150.041 30.115 163.294 10

17 RUN Chris Buescher Frd 367 15.381 0.151 32.553 151.064 30.164 163.029 11

1 RUN Ross Chastain (P) Chv 367 15.791 0.410 32.294 152.276 29.825 164.882 10

2 RUN Austin Cindric (P) Frd 367 17.158 1.367 32.485 151.381 30.210 162.781 10

38 RUN Zane Smith Frd 367 17.886 0.728 32.592 150.884 30.428 161.614 11

4 RUN Noah Gragson Frd 367 19.705 1.819 32.534 151.153 30.334 162.115 11

6 RUN Brad Keselowski Frd 367 23.077 3.372 32.142 152.996 30.254 162.544 10

60 RUN Ryan Preece Frd 367 24.184 1.107 33.089 148.617 30.370 161.923 10

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 367 24.395 0.211 32.789 149.977 30.415 161.683 10

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 367 25.407 1.012 33.135 148.411 30.331 162.13