F1, Piastri vince il GP d’Olanda e va in fuga nel Mondiale. Out Norris, incubo Ferrari e Antonelli

Alla ripartenza dopo la pausa estiva, Oscar Piastri vince il Gran Premio d’Olanda 2025 e soprattutto guadagna 25 punti su Lando Norris nella corsa al titolo mondiale riservata ai due piloti della McLaren. L’australiano si è imposto con merito a Zandvoort, battendo il compagno di squadra in qualifica e gestendo alla perfezione una gara non semplice con addirittura tre Safety Car.

Il nativo di Melbourne archivia dunque la settima vittoria stagionale e si porta a quota 9 successi in carriera (eguagliando il suo manager Mark Webber e Norris), consolidando la sua leadership nella classifica generale e volando a +34 su Lando, costretto al ritiro nelle battute conclusive della corsa per un problema di affidabilità alla sua MCL39 mentre si trovava saldamente in seconda piazza.

Il ko di Norris ha proiettato al secondo posto la Red Bull del padrone di casa neerlandese Max Verstappen, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato a sorpresa dalla Racing Bulls di Isack Hadjar. Il rookie francese, ottimo 4° in qualifica, ha resistito per tutta la gara agli attacchi di George Russell (4° con la Mercedes) prima e di Charles Leclerc poi, tenendo un gran ritmo e conquistando la prima top3 in carriera dopo non aver mai fatto meglio di 6° in precedenza.

Completano la zona punti Alex Albon 5° con la Williams davanti a Oliver Bearman (da ultimo a 6° con la Haas), le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, Yuki Tsunoda con la Red Bull ed Esteban Ocon (Haas). Domenica da incubo per la Ferrari con un doppio ritiro proprio alla vigilia del weekend di Monza: Lewis Hamilton out per un errore di guida, Leclerc buttato fuori dalla Mercedes di Kimi Antonelli (poi penalizzato ed estromesso dalla top10 dopo una bella rimonta) in un duello ravvicinato in curva 3.

CLASSIFICA GP OLANDA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren Leader 2

2 Max Verstappen Red Bull Racing +1.271 2

3 Isack Hadjar Racing Bulls +3.233 2

4 George Russell Mercedes +5.654 2

5 Alexander Albon Williams +6.327 2

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +9.044 1

7 Lance Stroll Aston Martin +9.497 2

8 Fernando Alonso Aston Martin +11.709 2

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +13.597 2

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +14.063 1

11 Franco Colapinto Alpine +14.511 3

12 Liam Lawson Racing Bulls +17.063 3

13 Carlos Sainz Williams +17.376 4

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +19.725 2

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +21.565 2

16 Kimi Antonelli Mercedes+22.029 3 *penalizzato di 15 secondi

17 Pierre Gasly Alpine +23.629 1

18Lando Norris McLaren – – 2

19 Charles Leclerc Ferrari – – 2

20 Lewis Hamilton Ferrari – – – –