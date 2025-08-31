Pagelle GP Olanda F1 2025: Piastri implacabile, Hadjar eroe del weekend. Flop Hamilton e Antonelli

PAGELLE GP OLANDA 2025 F1

Oscar Piastri 9: il 90% della vittoria odierna se la costruisce sabato in qualifica, ottenendo la pole position per 12 millesimi in una pista sulla carta favorevole al compagno di squadra. In gara gestisce alla perfezione tutti i momenti clou, dalla partenza alle tre ripartenze da Safety Car, e non concedendo mai a Norris una vera possibilità di attacco. Primo posto meritato e grande passo avanti verso il Mondiale, grazie al ritiro di Lando.

Max Verstappen 8: fa il massimo con una Red Bull nettamente inferiore alla McLaren sul tracciato di Zandvoort. Nella gara di casa prova il tutto per tutto con delle scelte aggressive di mescola e si toglie anche la soddisfazione di passare Norris in pista durante il primo giro, dovendo poi accodarsi alla coppia papaya e gestire la sua posizione davanti agli altri. Nel finale eredita il secondo posto dopo il ko tecnico della MCL39 di Lando.

Isack Hadjar 9,5: pound per pound, il miglior pilota del weekend olandese. Fa una vera magia in qualifica con il 4° posto davanti a Mercedes e Ferrari, poi disputa una gara eccezionale resistendo a tutti gli attacchi di Russell e Leclerc. Alla fine il ritiro di una McLaren lo proietta al terzo posto, regalando alla scuderia faentina (attuale Racing Bulls) un podio che mancava da quattro anni. Stagione da rookie ampiamente al di sopra delle aspettative sin qui per il giovane francese.

Charles Leclerc 7,5: si complica l’intero weekend con un errore in Q3 che lo costringe a rimontare dalla sesta piazza, mentre aveva il potenziale per partire in seconda fila. Sorpassare a Zandvoort è molto difficile ed infatti, dopo essersi inventato una manovra pazzesca (e al limite del regolamento) per superare Russell, resta bloccato alle spalle di Hadjar fino al momento dell’ultimo (forse non necessario) pit-stop, quando viene speronato da Antonelli in curva 3 danneggiando la sua Ferrari e ritirandosi.

Lewis Hamilton 4: le buone sensazioni di venerdì e sabato sono evaporate nella giornata più importante. In gara non ha neanche un brutto ritmo, ma resta imbottigliato nel traffico della Mercedes di Russell e soprattutto commette un grave errore in curva 3, perdendo il controllo della SF-25 e terminando la gara contro le barriere. L’incubo Rosso prosegue per il britannico.

Lando Norris 6: è ovviamente molto sfortunato per il guasto che lo costringe al ritiro e ad un doloroso zero nella lotta mondiale, ma in precedenza si era reso protagonista di un weekend deludente in una pista che lo aveva visto dominare nel 2024. Battuto in qualifica da Piastri, viene passato addirittura da Verstappen in partenza e poi non è sufficientemente veloce per provare un vero attacco sul compagno di squadra.

Kimi Antonelli 5: weekend agrodolce a Zandvoort per il rookie italiano. Al rientro dalla sosta estiva sembra aver ritrovato un buon feeling con la macchina, come dimostra l’ottimo passo con pista libera e la bella rimonta effettuata in gara dal 12° al 6° posto (seppur con qualche episodio favorevole), ma esagera nel tentativo di superare Leclerc in curva 3 e la penalità finale lo butta fuori dalla zona punti.