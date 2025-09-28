MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Marquez scelta giusta. Svolta di Pecco? Non conta capire, ma far andare forte la moto

Da una parte il titolo iridato conquistato da Marc Marquez, dall’altra la gioia di aver ritrovato la serenità di un altro pilota, Francesco Bagnaia, reduce da una incoraggiante doppietta. Adesso gongola, e non potrebbe fare altrimenti, il Direttore Generale della Ducati Luigi Dall’Igna, intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia proprio durante i grandi festeggiamenti in casa Borgo Panigale, intenta a celebrare in quel d Motegi (teatro del GP del Giappone) le gesta dello spagnolo che, al primo anno in sella alla rossa, ha messo in bacheca la nona vittoria di un Mondiale dopo tanti anni di digiuno.

“Questi sono giorni particolari, si ricordano a lungo. Le emozioni sono tutte dentro il mio corpo – ha detto Dall’Igna – Immaginavo così il percorso? Prima di tutto non siamo stati noi a scegliere Marc, ma il team Gresini. Durante quella stagione è maturata la decisione di portarlo nel team ufficiale. Abbiamo fatto le scelte corrette dandogli gli strumenti per poter performare al meglio delle sue possibilità“.

Dall’Igna ha poi proseguito: “Pecco? Noi sapevamo perfettamente quello che poteva essere successo alla moto, sapevamo che sarebbe arrivata al traguardo, altrimenti lo avremmo fermato. Mai bello vedere una moto che fuma, c’è la possibilità che l’olio finisca nello scarico, ma sapevamo che la quantità era limitata. Le basi del dominio Ducati? Probabilmente il mattone è stato la realizzazione della prima moto che credo abbia fatto fare un salto tecnico importante. Quella è la fondamenta su cui abbiamo costruito tutto il resto“.

In ultimo, il Direttore ha aggiunto:”Cosa è cambiato nella moto di Pecco? Quello che conta non è capire, ma far andare forte i piloti. Quando uno vince, si può fare con calma e fare meglio. Come sempre la differenza tra le due moto non è tanta, e sono tutte componenti che possono essere mischiate, che puoi aggiungere o togliere a seconda della preferenze del pilota. Possiamo dire che Pecco adesso possa essere in pace, abbiamo sofferto insieme a lui, vederlo vincere è stato per noi qualcosa che ci fa star meglio con noi stessi“.