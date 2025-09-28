MotoGP, Marc Marquez: “Da oggi sono in pace con me stesso, la sfida più dura è stata ritornare”

Adesso lo possiamo dire. Marc Marquez ha vinto il Motomondiale 2025 di MotoGP. L’ufficialità è arrivata nella giornata odierna, dopo che il ducatista ha ottenuto la seconda posizione in occasione del GP del Giappone, appuntamento numero diciassette della stagione appena andato agli archivi al circuito di Motegi. Si tratta del nono successo iridato per lo spagnolo, il primo con la Ducati, sintomo di un’annata sportiva dominata dal primo giorno.

Durante la gara in terra nipponica il nativo di Cervera si è reso artefice di una prestazione di enorme controllo, in cui ha ceduto il passo soltanto ad un ritrovato Francesco Bagnaia, il quale oggi ha chiuso il weekend perfetto imponendosi anche nella gara lunga, e precedendo la Honda di Joan Mir.

Visibilmente emozionato, forse mai come questa volta, Marquez ha commentato quanto fatto: “Non voglio pensare a quello che è successo, oggi non voglio pensare altrimenti sto male. Sono in pace con me stesso adesso. Io ho avuto un infortunio, ho fatto troppo in fretta, ho preso decisioni difficili ma giuste. E’ stata una giornata perfetta, il ciclo si è chiuso in Giappone, con il mio team e anche quello di Honda al podio: quando ho visto Mir terzo ho cercato di controllare anche lui affinché arrivasse sul podio. Quando sei al picco, la caduta è più forte. Tutti gli anni sono importanti, ma la sfida più dura è stata ritornare, per tornare al top sono dovuto finire nel team migliore del mondo. Ma non esco vincitore da solo, con me c’è tanta gente che mi ha aiutato. Voglio godermi il momento, ho un feeling stranissimo adesso, tutto si normalizzerà nelle prossime ore”.

Marquez ha poi continuato: “La prima volta che sono salito su una Gresini ho capito di aver fatto la scelta giusta per lottare per i primi posti, ma non per un Mondiale. Poi piano piano mi sono ritrovato, ho cominciato la mia seconda vita. Lottare con piloti giovani è un tipo di esperienza diversa, ma bella. Grazie a tutti quelli che amano il motociclismo“.