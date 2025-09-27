MotoGP, Franco Morbidelli: “Una buona gara che mi dà fiducia. Se fossi partito dalla prima fila ero da podio”

Franco Morbidelli è soddisfatto al termine della Sprint Race del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha vissuto una gara senza troppi guizzi e, tutto sommato, lineare, con un quinto posto finale che non lo ha mai visto in lizza per il podio.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Francesco Bagnaia che ha tagliato il traguardo di Motegi con 1.8 secondi dii vantaggio su Marc Marquez e 3.6 su Pedro Acosta che completa il podio. Quarto Joan Mir a 4.3, quinto proprio Franco Morbidelli a 5.1, sesto Fabio Quartararo a 8.9. Settima posizione per Luca Marini a 9.1, quindi ottava per Raul Fernandez a 10.3, nona per Ai Ogura a 10.4, mentre completa la top10 Alex Marquez a 11.4.

Al termine della Sprint Race il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Oggi ho messo in atto un’ottima partenza, soprattutto rispetto alle mie solite, specialmente quelle delle Sprint Race. Nei test di Misano abbiamo trovato una evoluzione che mi ha dato una buona mano. Sapevamo che potesse essere utile, ma oggi l’abbiamo toccato con mano. Se potevo fare podio? Penso di sì, ma era fondamentale partire dalla prima fila. Partendo più indietro si complicava tutto. Quando si insegue tutto si complica. Un risultato che mi fa dimenticare la giornata difficile di ieri”.