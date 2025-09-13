MotoGP, Alex Marquez: “Peccato per la partenza! Con il ritmo c’ero, ma oggi Bezzecchi ne aveva di più”

Alex Marquez è soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota spagnolo ha dato tutto quello che aveva, approfittando anche della caduta del fratello Marc, ma oggi Marco Bezzecchi non aveva rivali.

La vittoria nella gara ridotta è andata ad un impeccabile Marco Bezzecchi che vince con un secondo esatto su Alex Marquez e 2.5 su Fabio Di Giannantonio. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 3.5, quinta per Pedro Acosta a 6.8 con Fermin Aldeguer sesto a 6.9. Settimo Luca Marini a 9.3, ottavo Jorge Martin a 11.0, nono Raul Fernandez a 11.5, quindi decimo Bastianini a 12.9.

Al termine della Sprint Race sulla pista romagnola il pilota del team Ducati Gresini ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Secondo in qualifica e secondo ora, sono contento. Cosa mi è mancato per vincere? Penso che abbia perso la gara in partenza. Sono partito bene ma non sono stato aggressivo. Dopodiché c’ero a livello di passo e ritmo. Ero dietro a Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Sinceramente loro erano un po’ più veloci di me, però ho fatto il massimo e ho dato tutto quello che avevo. Marco quando è andato al comando ho notato che ogni tanto commetteva qualche imprecisione, ma non c’è stato modo di avvicinarmi e attaccarlo. Come sempre quando sei dietro ad un altro pilota la gomma anteriore si scalda e si rischia. Nonostante questo ho mantenuto tempi costanti e sono arrivato bene al traguardo”.

Ultima battuta sulla giornata di domani che vedrà la gara lunga alle ore 14.00: “Cosa mi aspetto per domani? Voglio fare un po’ meglio di oggi e penso che potrò essere di nuovo della partita. Ad ogni modo ottimo secondo posto oggi qui a Misano. Meglio di terzo in teoria non potevo fare ma la caduta di Marc mi ha favorito”.