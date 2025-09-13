MotoGP, orari warm-up e gara GP San Marino 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Mentre siamo impegnati tra qualifiche e Sprint Race della classe regina, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani per quel che riguarda il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, infatti, andranno in scena le tre gare, che andranno a decidere chi sarà il vincitore in riva all’Adriatico.

Quale sarà il programma della giornata di domani? Si inizierà alle ore 09.40 con il warm-up della MotoGP, l’ultima occasione per team e piloti di mettere mano alle rispettive moto. Alle ore 11.00, poi, si inizierà a fare sul serio con la gara della Moto3. Alle ore 12.15 toccherà alla Moto2, quindi alle ore 14.00 il piatto forte della classe regina.

Quali sono le situazioni di classifica? Dopo la tappa catalana Marc Marquez comanda con 487 punti contro i 305 del fratello minore Alex, quindi rimane terzo Francesco “Pecco” Bagnaia a quota 237, mentre alle sue spalle troviamo Marco Bezzecchi con 197 e Pedro Acosta con 183. Passando alla classe mediana Manuel Gonzalez svetta con 217 punti contro i 179 di Aron Canet ed i 175 di Diogo Moreira, quarto Barry Baltus con 153, quinto Jake Dixon con 152. In Moto3, infine, prosegue il dominio di José Antonio Rueda che comanda con 270 punti contro i 206 di Angel Piqueras ed i 168 di Maximo Quiles.

Come seguire l’evento in tv? La domenica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà le tre gare live ed in chiaro. L’evento di Misano potrà essere seguito in streaming in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Marino.

