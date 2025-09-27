Moto2, Jake Dixon il più veloce anche nella FP2 in Giappone. 4° Celestino Vietti

Sempre Jake Dixon. È il britannico, finora, il protagonista di questo week end della Moto2 a Motegi (Giappone). Nel 17° round del Mondiale della media cilindrata, il pilota della Boscoscuro ELF Marc VDS Racing è stato il migliore di tutte le sessioni: FP1, pre-qualifiche e FP2. Nella seconda sessione di libere, Dixon ha fermato i cronometri sul tempo di 1:48.319, candidandosi a un ruolo di primo livello nelle qualifiche (ore 06.40 italiane).

Immediatamente alle sue spalle troviamo lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex – Liqui Moly Intact GP), distanziato di 0.273 dalla vetta. Per il leader del campionato un ottimo passo, in termini di costanza, che potrebbe rappresentare un fattore in vista del GP. Tanti giri sull’1:48 basso per l’iberico e quindi buone indicazioni per la gara domenicale.

In casa Italia troviamo ben posizionati Celestino Vietti e Tony Arbolino. Vietti, in sella alla Boscoscuro Beta Tools SpeedRS, vuol dare un seguito alla grande prestazione di Misano, dove aveva trionfato nella domenica sul circuito Marco Simoncelli. Una grande velocità che il centauro tricolore spera di avere anche nel time-attack. Nella FP2, il suo piazzamento è stato il quarto a 0.443. Un più distante Arbolino che sulla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha ha stampato l’ottavo tempo (+0.549). Scopriremo se i due piloti del Bel Paese sapranno trovare la quadra in termini d’assetto.

Non brillantissimo, per quanto si è visto nel fine-settimana, il brasiliano Diogo Moreira. Il sudamericano (secondo della classifica mondiale) in sella alla Kalex Italtrans Racing non è riuscito a esprimere il suo potenziale e il nono tempo a 0.644 lo certifica. Vedremo se Moreira saprà trovare le contromisure nel set-up in vista delle qualifiche.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE MOTO2 2025

1 Jake Dixon Boscoscuro – ELF Marc VDS Racing 1:48.319 –

2 Manuel Gonzalez Kalex – Liqui Moly Intact GP 1:48.592 +0.273

3 Zonta vd Goorbergh Kalex – RW Idrofoglia Racing GP 1:48.729 +0.410

4 Celestino Vietti Boscoscuro – Beta Tools SpeedRS 1:48.762 +0.443

5 Daniel Holgado Kalex – CFMOTO Aspar Team 1:48.775 +0.456

6 Ayumu Sasaki Kalex – RW Idrofoglia Racing GP 1:48.822 +0.503

7 Barry Baltus Kalex – Fantic Racing 1:48.831 +0.512

8 Tony Arbolino Boscoscuro – BLU CRU Pramac Yamaha 1:48.868 +0.549

9 Diogo Moreira Kalex – Italtrans Racing 1:48.963 +0.644

10 Izan Guevara Boscoscuro – BLU CRU Pramac Yamaha 1:48.967 +0.648

11 Alonso Lopez Boscoscuro – Beta Tools SpeedRS 1:49.001 +0.682

12 Aron Canet Kalex – Fantic Racing 1:49.104 +0.785

13 Marcos Ramirez Kalex – American Racing 1:49.236 +0.917

14 Jorge Navarro Forward – KLINT Forward Factory 1:49.254 +0.935

15 Filip Salac Boscoscuro – ELF Marc VDS Racing 1:49.279 +0.960

16 Alex Escrig Forward – KLINT Forward Factory 1:49.279 +0.960

17 Mario Aji Kalex – Idemitsu Honda Team Asia 1:49.312 +0.993

18 Collin Veijer Kalex – Red Bull KTM Ajo 1:49.322 +1.003

19 Albert Arenas Kalex – Italjet Gresini 1:49.394 +1.075

20 Senna Agius Kalex – Liqui Moly Intact GP 1:49.495 +1.176

21 Daniel Muñoz Kalex – Red Bull KTM Ajo 1:49.521 +1.202

22 Adrian Huertas Kalex – Italtrans Racing 1:49.531 +1.212

23 David Alonso Kalex – CFMOTO Aspar Team 1:49.532 +1.213

24 Darryn Binder Kalex – Italjet Gresini 1:49.534 +1.215

25 Joe Roberts Kalex – American Racing 1:49.679 +1.360

26 Yuki Kunii Kalex – Idemitsu Honda Team Asia 1:49.969 +1.650

27 Ivan Ortolá Boscoscuro – QJMOTOR FRINSA MSI 1:50.014 +1.695

28 Unai Orradre Boscoscuro – QJMOTOR FRINSA MSI 1:50.248 +1.929