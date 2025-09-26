Moto2, Dixon primeggia anche nelle pre-qualifiche a Motegi. Arbolino e Vietti entrano in Q2

Si è appena conclusa con il miglior tempo assoluto di Jake Dixon la sessione di pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2025, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Il britannico del team Marc VDS ha limato quasi quattro decimi al suo record della pista stabilito nella FP1 mattutina al Twin Ring di Motegi, fissando il nuovo limite in 1’48″679.

Dixon è stato dunque il punto di riferimento della griglia per tutto il venerdì sul tracciato nipponico, precedendo nelle pre-qualifiche di 149 millesimi il padrone di casa giapponese Ayumu Sasaki, ottimo 2° con la Kalex del team RW-Idrofoglia Racing GP. Terza posizione per lo spagnolo Izan Guevara a 236 millesimi dalla vetta con la Boscoscuro del team Pramac Yamaha.

Solida prestazione per il leader del campionato Manuel Gonzalez, che si è attestato al quarto posto con un distacco di 266 millesimi dal best lap di Dixon, con Tony Arbolino migliore degli azzurri inserendosi in quinta piazza a 290 millesimi dalla testa. Avanza direttamente in Q2 anche l’altro italiano Celestino Vietti, 11° a 0.447, mentre in chiave iridata tra gli inseguitori di Gonzalez nella generale l’unico a superare il taglio è il brasiliano Diogo Moreira in ottava posizione a 0.342. Eliminati infatti i portacolori del team Fantic, Barry Baltus 18° a 0.716 e Aron Canet 24° a 1.176 dopo essere caduti.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTO2 2025

1 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’48.679 17 17 260.8

2 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1’48.828 2 15 0.149 0.149 259.6

3 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’48.915 12 14 0.236 0.087 262.1

4 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’48.945 17 17 0.266 0.030 258.3

5 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’48.969 2 14 0.290 0.024 260.8

6 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1’48.998 17 19 0.319 0.029 258.9

7 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1’49.000 14 17 0.321 0.002 256.5

8 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1’49.021 14 16 0.342 0.021 257.1

9 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1’49.047 2 15 0.368 0.026 255.3

10 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1’49.054 15 15 0.375 0.007 257.7

11 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’49.126 14 17 0.447 0.072 262.7

12 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’49.134 14 16 0.455 0.008 255.3

13 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 1’49.187 3 16 0.508 0.053 261.5

14 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’49.248 13 16 0.569 0.061 258.9

15 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’49.260 14 16 0.581 0.012 261.5

16 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’49.303 15 16 0.624 0.043 255.9

17 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1’49.309 3 16 0.630 0.006 258.3

18 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1’49.395 2 13 0.716 0.086 255.3

19 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1’49.538 14 16 0.859 0.143 258.9

20 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’49.701 15 16 1.022 0.163 256.5

21 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’49.749 15 16 1.070 0.048 254.7

22 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’49.785 16 18 1.106 0.036 258.9

23 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’49.840 11 14 1.161 0.055 257.1

24 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1’49.855 3 9 1.176 0.015 255.3

25 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’49.914 12 14 1.235 0.059 255.9

26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’49.997 2 18 1.318 0.083 257.1

27 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’50.049 16 17 1.370 0.052 258.9

28 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 1’51.575 2 4 2.896 1.526 257.7