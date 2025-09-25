Moto2, la corsa al titolo si sposta a Motegi. Manuel Gonzalez vuole ampliare il margine sugli inseguitori

Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, il Mondiale di Moto2 2025. La lunga battaglia per il titolo della classe mediana si sposta in Estremo Oriente, in occasione del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del campionato.

Sul difficile tracciato di Motegi ci attende una tappa di estrema importanza per l’intera stagione che, in primo luogo, ci dovrà dare una risposta: Manuel Gonzalez potrà involarsi verso il successo finale, oppure dovrà rimboccarsi le maniche fino alla conclusione della stagione, ovvero fino al Gran Premio della Comunitat Valenciana sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo?

Lo spagnolo, reduce dal sesto posto di Misano e, più nel complesso, senza vittorie da otto appuntamenti, rimane saldamente in vetta alla graduatoria generale con 217 punti, ma alle sue spalle molto bolle in pentola. In seconda posizione si è portato Diogo Moreira a quota 188 punti, a braccetto con Aron Canet. Quarta posizione per Barry Baltus con 173, quinta per Jake Dixon con 152. mentre è sesto il nostro Celestino Vietti, vittorioso a Misano Adriatico.

Manuel Gonzalez non sta affondando il colpo e non sta chiudendo la questione legata al titolo. La tappa nipponica, che dà il via alla trasferta asiatica (Indonesia, Australia e Malesia in successione) potrebbe aprire, o richiudere, la corsa al titolo. Lo spagnolo dovrà cercare di rimanere lontano dai pericoli, confidando che tra sé ed i rivali diretti si possa inserire un folto gruppo di outsider, come avvenuto nelle due ultime occasioni con le vittorie di Holgado e Vietti.