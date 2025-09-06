GP CatalognaMotoGP
Moto2: Daniel Holgado vola in pole al Montmelò. 15esimo Vietti
Si sono appena concluse le qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Montmelò, al termine del Q2, la pole position è stata conquistata da Daniel Holgado, con il crono di 1:41.549, nuovo record della pista. Il rookie del Team CFMOTO Inde Aspar, dopo le FP2, si prende la prima posizione anche nella griglia di domani, la prima della carriera in Moto2.
Lo spagnolo è riuscito ad anticipare, di soli 80 millesimi, il britannico Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team). Completa la prima fila Collin Veijer (Ajo Motorsport) che si ferma a 189 millesimi dalla pole al termine della sua miglior qualifica in Moto2. Quarta posizione per Albert Arenas (ItalJet Gresini Moto2) a 212 millesimi dalla testa.
Quinta piazza per il belga Barry Baltus (Fantic Race Lino Sonego) a 251 millesimi. Completano infine la top 10 Daniel Munoz (Ajo Motorsports, +0.258), Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team, +0.288), Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, +0.316), Aron Canet (Fantic Race Lino Sonego, +0.322) e Ayumu Sasaki (RW-Idrofoglia Racing GP, +0.325).
Solo dodicesimo il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che si ferma a 477 millesimi dalla testa. Quindicesimo invece Celestino Vietti (SYNC SpeedRS Team, +0.661) vittima di una caduta negli ultimi minuti. 24esimo Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).