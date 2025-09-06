Quando la MotoGP domani in tv, GP Catalogna 2025: orari warm-up e gara

Siamo pronti per vivere l’attesissima domenica del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, andranno in scena le tre gare che andranno a chiudere il weekend catalano.

Quale sarà il programma? Si inizierà, come ogni domenica mattina, con il warm-up della classe regina. Alle ore 09.40, infatti, i piloti potranno girare per gli ultimi 10 minuti e sistemare gli ultimissimi dettagli sulle rispettive moto. Dalle ore 11.00, poi, si inizierà a fare sul serio. Si partirà con la gara della classe più leggera con José Antonio Rueda ancora a caccia di punti pesanti. Alle ore 12.15 sarà poi la volta della Moto2, mentre alle ore 14.00, come al solito, vedremo il piatto forte della MotoGP.

Come seguire l’evento in tv? La domenica del Gran Premio di Catalogna si potrà seguire su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che proporrà le gare delle tre classi. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà le tre gare in differita in chiaro. La Moto3 alle ore 18.35, la Moto2 alle ore 19.50, la MotoGP alle ore 21.35. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. OA Sport vi proporrà la diretta scritta della giornata.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2025 MOTOMONDIALE

Domenica 7 settembre

Ore 09:40, Warm-up MotoGP

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:30, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2025: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per ogni turno, Sky Sport 1 (201) per le gare. Su TV8 in chiaro e differita le gare delle tre classi. La Moto3 alle ore 18.35, la Moto2 alle ore 19.50, la MotoGP alle ore 21.35.

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport