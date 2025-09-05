GP CatalognaMotoGP
Moto2: Aron Canet segna il miglior tempo nelle pre-qualifiche al Montmelò, esclusi gli italiani
Terminano con l’ottima prestazione di Aron Canet le pre-qualifiche valide per il GP di Catalogna, quindicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2. Il pilota spagnolo, attualmente competitivo per la vittoria del titolo, ha ben figurato nel secondo turno al Montmelò, confermando di essere uno dei più veloci sulla pista iberica.
Nello specifico il centauro arruolato alla Fantic Racing LINO SONEGO ha fermato il cronometro a 1:42.168, distanziando di 0.051 la CFMOTO Aspar Team di Daniel Holgado, secondo davanti alla ELF MARC VDS Racing Team di Jake Dixon, terzo classificato a +0.109.
Quarto poi Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo), il quale ha raccolto uno scarto di +0.152 precedendo Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), quinto a +0.159, e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), sesto a +0.163. Decima posizione con un gap di +0.212 invece per Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), ancora a caccia della giusta confidenza.
Dovranno partire dal Q1 invece i due centauri italiani. Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) è risultato infatti il primo tra gli esclusi guadagnando la quindicesima piazza con +0.376. Ventesimo infine Celestino Vietti (SpeedRS Team) con +0.698.