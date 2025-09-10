LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’Alto del Morredero potrebbe decidere tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2025, O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero di 143,2 chilometri. È tutto pronto per dare inizio alla battaglia per il successo finale, i corridori affrontano la prima di tre prove decisive.

La tappa di ieri, Poio-Mos. Castro de Herville di 167,8 chilometri, è stata nuovamente accorciata per le proteste dei manifestanti pro-Palestina contro la Israel-Premier Tech. Il colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) ha beffato in volata lo spagnolo Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Jonas Vingegaard difende il primato e continua a guidare la classifica generale con 48’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’38’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team.

Il percorso odierno è caratterizzato da una serie di ondulazioni e propone i due ostacoli di giornata nella seconda parte. Quando mancano poco meno di settanta chilometri al termine i corridori affrontano la salita di Paso de las Traviesas, terza categoria di 7,8 chilometri al 4,1%. Lo sprint intermedio di Almazcara accompagna i corridori verso la salita finale dell’Alto del Morredero, prima categoria di 8,8 chilometri al 9,7% di pendenza media.

L’auspicio degli appassionati è di poter assistere ad una corsa senza alcun tipo di riduzione dovuta a cause di forza maggiore. Inizia la resa dei conti tra i favoriti per il successo finale, l’Alto del Morredero rappresenta il suggestivo scenario in cui Jonas Vingegaard e Joao Almeida si affronteranno nel primo dei tre faccia a faccia in programma nei prossimi quattro giorni. Ragionevole pensare che il danese, su una salita congeniale alle proprie caratteristiche, possa attaccare per consolidare il suo vantaggio in vista della cronometro di Valladolid del giorno successivo e infliggere così un colpo forse decisivo al rivale.

Promette scintille anche la lotta per la conquista del gradino più basso del podio. Tom Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team dovrà difendersi dall’assalto dell’australiano Jai Hindley della Red Bull – BORA – hansgrohe, il margine tra i due è di poco superiore ai trenta secondi. Chiamato ad offrire ulteriori conferme sull’eccellente percorso compiuto fin qui, Giulio Pellizzari punta a blindare la maglia bianca e a consolidare la sua posizione tra i primi cinque senza però rinunciare alla possibilità di un successo di tappa qualora dovesse presentarsi l’opportunità.

Vedremo chi taglierà il traguardo a braccia alzate e che tipo di variazioni subirà la classifica generale. La partenza della diciassettesima tappa è prevista alle ore 13:30 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la diciassettesima frazione della Vuelta a España 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!