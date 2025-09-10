Classifica Vuelta a España 2025, diciassettesima tappa: Pellizzari vince e rafforza la top-5! Vingegaard in rosso

La diciassettesima tappa della Vuelta di Spagna proponeva l’arrivo in salita all’Alto de El Morredero, una salita di 8,8 km al 9,5% di pendenza media ma con i cinque chilometri centrali all’11% che si sono fatti sentire sulle gambe dei corridori. Sei dei migliori sette della classifica generale (Gall è rimasto indietro) hanno fatto la differenza fin dalle battute iniziali, poi un’accelerazione di Hindley ha fatto perdere un po’ di terreno ad Almeida e Pellizzari che sono rientrato di passo in uno scenario condizionato da un recente incendio.

Giulio Pellizzari ha poi piazzato un buon affondo quando mancavano quattro chilometri al traguardo, ma alla maglia bianca hanno subito risposto Riccitello e gli altri uomini. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe ci ha riprovato 500 metri più tardi e questa volta è riuscito a ottenere del margine, poi ha proseguito nella propria azione e ha messo in difficoltà tutti i rivali. La giovane promessa del ciclismo italiano ha guadagnato una ventina di secondi di vantaggio e si è involato in solitaria verso il primo successo in carriera da pro’.

Giulio Pellizzari ha alzato la braccia al cielo con un margine di 16” sul britannico Tom Pidcock, 18” sull’australiano Jai Hindley, 20” sul danese Jonas Vingegaard, 22” sul portoghese Joao Almeida e 26” sullo statunitense Matthew Riccitello. L’azzurro ha rafforzato il quinto posto in classifica generale con un ritardo di 3’51” da Vingegaard, che conserva la maglia rossa di leader della graduatoria.

Il capitano del Team Visma | Lease a Bike precede Almeida di 50” e Pidcock di 2’28”, mentre Hindley (compagno di squadra di Pellizzari) è quarto a 3’04”. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della diciassettesima tappa. Domani (giovedì 11 settembre) andrà in scena la diciottesima frazione: la cronometro individuale di 27,2 chilometri con percorso piatto lungo le strade di Valladolid, rappresenterà un vero e propria crocevia nella lotta per il podio finale in terra iberica.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 40″ 64:53:55

2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 20″ 0:50

3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 2:28

4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:04

5 5 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:51

6 6 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:57

7 7 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 4:59

8 8 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 6:24

9 9 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 7:06

10 11 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 10:16