Classifica Vuelta a España 2025, sedicesima tappa: Pellizzari supera Gall ed entra in top5!

Archiviata ieri l’ultima giornata di riposo a Pontevedra, la terza settimana della Vuelta a España 2025 si è aperta purtroppo con una tappa neutralizzata a 8 chilometri dall’arrivo di Mos.Castro de Herville per una massiccia protesta dei manifestanti pro-Palestina (e contro la presenza in gruppo dell’Israel-Premier Tech) avvenuta circa ai -3 km dal traguardo.

Gli organizzatori hanno scelto di assegnare comunque il successo di tappa, che è andato al colombiano Egan Bernal. Tutto invariato tra i primi quattro della classifica generale, con il danese Jonas Vingegaard sempre leader per 48″ sul portoghese Joao Almeida, 2’38” sul britannico Thomas Pidcock e 3’10” sull’australiano Jai Hindley, mentre l’italiano Giulio Pellizzari ha approfittato del passo falso dell’austriaco Felix Gall per superarlo di soli 3″ e salire così al quinto posto assoluto.

Di seguito la classifica generale aggiornata della Vuelta a España 2025 dopo la sedicesima tappa.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 (sedicesima tappa)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 40″ 61:16:35

2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 20″ 0:48

3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 2:38

4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:10

5 6 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:21

6 5 ▼1 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:24

7 7 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 4:53

8 8 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5:46

9 10 ▲1 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 6:33

10 9 ▼1 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 8:04

11 11 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 8:52

12 14 ▲2 Bernal Egan INEOS Grenadiers 14″ 9:36

13 12 ▼1 Tejada Harold XDS Astana Team 11:48

14 16 ▲2 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 20:20

15 17 ▲2 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 23:09

16 13 ▼3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 23:29

17 15 ▼2 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 26:49

18 18 – Meintjes Louis Intermarché – Wanty 28:51

19 19 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 29:46

20 20 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 10″ 34:11

21 22 ▲1 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 35:05

22 26 ▲4 Molard Rudy Groupama – FDJ 46:23

23 23 – López Harold Martín XDS Astana Team 46:49

24 25 ▲1 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 47:50

25 28 ▲3 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 2″ 53:46

26 24 ▼2 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 55:26

27 29 ▲2 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 57:57

28 32 ▲4 Landa Mikel Soudal Quick-Step 12″ 59:02

29 33 ▲4 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 1:01:43

30 27 ▼3 Frigo Marco Israel – Premier Tech 12″ 1:02:43

31 30 ▼1 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 1:06:00

32 40 ▲8 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 10″ 1:14:17

33 34 ▲1 Samitier Sergio Cofidis 6″ 1:14:19

34 31 ▼3 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 40″ 1:14:47

35 36 ▲1 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:14:51

36 37 ▲1 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 10″ 1:16:48

37 38 ▲1 Bernard Julien Lidl – Trek 1:18:03

38 41 ▲3 Bagioli Andrea Lidl – Trek 4″ 1:21:05

39 44 ▲5 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 2″ 1:21:29

40 35 ▼5 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 1:21:44

41 39 ▼2 Poels Wout XDS Astana Team 1:22:58

42 45 ▲3 Masnada Fausto XDS Astana Team 1:29:31

43 42 ▼1 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:31:40

44 54 ▲10 Jungels Bob INEOS Grenadiers 4″ 1:32:53

45 50 ▲5 Hirt Jan Israel – Premier Tech 1:34:12

46 53 ▲7 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 1:35:38

47 52 ▲5 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 1:36:11

48 46 ▼2 Verona Carlos Lidl – Trek 1:38:10

49 51 ▲2 Beloki Markel EF Education – EasyPost 1:38:33

50 47 ▼3 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 1:39:59