Calendario Eurolega basket 2025-2026: tutte le partite e gli orari della Virtus Bologna

C’è chi crede poco nella nuova Virtus Bologna che affronterà l’Eurolega 2025-2026, ma non è possibile ignorare un fattore: l’ingresso in squadra di Carsen Edwards, uno che al Bayern Monaco aveva ben più che semplici capacità realizzativa.

E Dusko Ivanovic, peraltro, ha anche una non piccola aggiunta ulteriore al roster: quella di Saliou Niang, chiamato a confermare nel club quanto fatto vedere a Trento nell’annata passata e, ancor più, in Nazionale, dove ha catturato gli occhi di tutti (e anche dei Cleveland Cavaliers, già spettatori interessati visto che lo avevano scelto al draft NBA). Riuscirà a farsi notare la squadra forse dal maggior pedigree “italiano” del basket tricolore nella stagione?

Di seguito il calendario completo della Virtus Bologna nell’Eurolega 2025-2026. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla. Il presente calendario può essere suscettibile di variazioni.

CALENDARIO EUROLEGA 2025-2026 VIRTUS BOLOGNA

1a giornata

30 settembre 2025, ore 20:45 Virtus Bologna-Real Madrid

2a giornata

3 ottobre 2025, ore 20:30 Valencia-Virtus Bologna

3a giornata

9 ottobre 2025, ore 20:45 Paris Basketball-Virtus Bologna

4a giornata

15 ottobre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-AS Monaco

5a giornata

17 ottobre 2025, ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna

6a giornaa

24 ottobre 2025, ore 20:00 Virtus Bologna-Panathinaikos

7a giornata

28 ottobre 2025, ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna

8a giornata

30 ottobre 2025, ore 20:30 Bayern Monaco-Virtus Bologna

9a giornata

6 novembre 2025, ore 20:30 Baskonia-Virtus Bologna

10a giornata

11 novembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Anadolu Efes

11a giornata

14 novembre 2025, ore 20:30 Barcellona-Virtus Bologna

12a giornata

21 novembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv

13a giornata

25 novembre 2025, ore 18:45 Fenerbahce-Virtus Bologna

14a giornata

5 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Dubai Basketball

15a giornata

12 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv

16a giornata

17 dicembre 2025, ore 20:30 Partizan-Virtus Bologna

17a giornata

19 dicembre 2025, ore 20:45 Stella Rossa-Virtus Bologna

18a giornata

26 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Olympiacos

19a giornata

2 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Olimpia Milano

20a giornata

6 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas

21a giornata

8 gennaio 2026, ore 20:15 Panathinaikos-Virtus Bologna

22a giornata

15 gennaio 2026, ore 17:00 Dubai Basketball-Virtus Bologna

23a giornata

21 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Fenerbahce

24a giornata

23 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Stella Rossa

25a giornata

30 gennaio 2026, ore 19:30 AS Monaco-Virtus Bologna

26a giornata

4 febbraio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne

27a giornata

6 febbraio 2026, ore 20:15 Olympiacos-Virtus Bologna

28a giornata

12 febbraio 2026, ore 18:30 Anadolu Efes-Virtus Bologna

29a giornata

25 febbraio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Barcellona

30a giornata

5 marzo 2026, ore 20:45 Real Madrid-Virtus Bologna

31a giornata

12 marzo 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Partizan

32a giornata

19 marzo 2026, ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna

33a giornata

24 marzo 2026, ore 20:45 Virtus Bologna-Paris Basketball

34a giornata

26 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna

35a giornata

3 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Valencia

36a giornata

7 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Bayern Monaco

37a giornata

10 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Baskonia

38a giornata

16 aprile 2026, ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna

PROGRAMMA EUROLEGA BASKET 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport