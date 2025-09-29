BasketSport in tv
Calendario Eurolega basket 2025-2026: tutte le partite e gli orari della Virtus Bologna
C’è chi crede poco nella nuova Virtus Bologna che affronterà l’Eurolega 2025-2026, ma non è possibile ignorare un fattore: l’ingresso in squadra di Carsen Edwards, uno che al Bayern Monaco aveva ben più che semplici capacità realizzativa.
E Dusko Ivanovic, peraltro, ha anche una non piccola aggiunta ulteriore al roster: quella di Saliou Niang, chiamato a confermare nel club quanto fatto vedere a Trento nell’annata passata e, ancor più, in Nazionale, dove ha catturato gli occhi di tutti (e anche dei Cleveland Cavaliers, già spettatori interessati visto che lo avevano scelto al draft NBA). Riuscirà a farsi notare la squadra forse dal maggior pedigree “italiano” del basket tricolore nella stagione?
Di seguito il calendario completo della Virtus Bologna nell’Eurolega 2025-2026. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla. Il presente calendario può essere suscettibile di variazioni.
CALENDARIO EUROLEGA 2025-2026 VIRTUS BOLOGNA
1a giornata
30 settembre 2025, ore 20:45 Virtus Bologna-Real Madrid
2a giornata
3 ottobre 2025, ore 20:30 Valencia-Virtus Bologna
3a giornata
9 ottobre 2025, ore 20:45 Paris Basketball-Virtus Bologna
4a giornata
15 ottobre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-AS Monaco
5a giornata
17 ottobre 2025, ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna
6a giornaa
24 ottobre 2025, ore 20:00 Virtus Bologna-Panathinaikos
7a giornata
28 ottobre 2025, ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna
8a giornata
30 ottobre 2025, ore 20:30 Bayern Monaco-Virtus Bologna
9a giornata
6 novembre 2025, ore 20:30 Baskonia-Virtus Bologna
10a giornata
11 novembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Anadolu Efes
11a giornata
14 novembre 2025, ore 20:30 Barcellona-Virtus Bologna
12a giornata
21 novembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv
13a giornata
25 novembre 2025, ore 18:45 Fenerbahce-Virtus Bologna
14a giornata
5 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Dubai Basketball
15a giornata
12 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv
16a giornata
17 dicembre 2025, ore 20:30 Partizan-Virtus Bologna
17a giornata
19 dicembre 2025, ore 20:45 Stella Rossa-Virtus Bologna
18a giornata
26 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Olympiacos
19a giornata
2 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Olimpia Milano
20a giornata
6 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas
21a giornata
8 gennaio 2026, ore 20:15 Panathinaikos-Virtus Bologna
22a giornata
15 gennaio 2026, ore 17:00 Dubai Basketball-Virtus Bologna
23a giornata
21 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Fenerbahce
24a giornata
23 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Stella Rossa
25a giornata
30 gennaio 2026, ore 19:30 AS Monaco-Virtus Bologna
26a giornata
4 febbraio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne
27a giornata
6 febbraio 2026, ore 20:15 Olympiacos-Virtus Bologna
28a giornata
12 febbraio 2026, ore 18:30 Anadolu Efes-Virtus Bologna
29a giornata
25 febbraio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Barcellona
30a giornata
5 marzo 2026, ore 20:45 Real Madrid-Virtus Bologna
31a giornata
12 marzo 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Partizan
32a giornata
19 marzo 2026, ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna
33a giornata
24 marzo 2026, ore 20:45 Virtus Bologna-Paris Basketball
34a giornata
26 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna
35a giornata
3 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Valencia
36a giornata
7 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Bayern Monaco
37a giornata
10 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Baskonia
38a giornata
16 aprile 2026, ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna
PROGRAMMA EUROLEGA BASKET 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport
Diretta streaming: SkyGo e Now
Diretta Live testuale: OA Sport