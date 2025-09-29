Calendario Eurolega basket 2025-2026: tutte le partite e gli orari dell’Olimpia Milano

In quella che potrebbe essere una stagione importante nella storia dell’Olimpia Milano, e lo è già solo perché è la prima dell’era Armani senza Armani, entra in scena un’Eurolega a 38 partite con un obiettivo dichiarato: playoff o, quantomeno, play-in da portare a casa.

Il tutto dopo che, nella stagione passata, le speranze che erano state riposte nella prosecuzione della stagione si sono spente pian piano col passare delle settimane. Stavolta si ricomincia da Belgrado, con la Stella Rossa, e il doppio turno si completerà contro il Partizan. Debutto in casa contro l’AS Monaco, ma un inizio da 5 trasferte nelle prime 7 per gli uomini di Ettore Messina, che avranno soprattutto la parte centrale del calendario con le sfide casalinghe.

Di seguito il calendario completo dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano nell’Eurolega 2025-2026. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla. Il presente calendario può essere suscettibile di variazioni.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025-2026 OLIMPIA MILANO

1a giornata

30 settembre 2025, ore 20:00 Stella Rossa-Olimpia Milano

2a giornata

2 ottobre 2025, ore 20:30 Partizan-Olimpia Milano

3a giornata

9 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-AS Monaco

4a giornata

14 ottobre 2025, ore 20:30 Bayern Monaco-Olimpia Milano

5a giornata

16 ottobre 2025, ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

6a giornaa

23 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Valencia

7a giornata

28 ottobre 2025, ore 20:30 Barcellona-Olimpia Milano

8a giornata

30 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Paris Basketball

9a giornata

7 novembre 2025, ore 18:30 Anadolu Efes-Olimpia Milano

10a giornata

12 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne

11a giornata

14 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Olympiacos

12a giornata

20 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv

13a giornata

26 novembre 2025, ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

14a giornata

5 dicembre 2025, ore 20:30 Baskonia-Olimpia Milano

15a giornata

11 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Panathinaikos

16a giornata

16 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Real Madrid

17a giornata

18 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Fenerbahce

18a giornata

23 dicembre 2025, ore 17:00 Dubai Basketball-Olimpia Milano

19a giornata

2 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Olimpia Milano

20a giornata

6 gennaio 2026, ore 20:15 Panathinaikos-Olimpia Milano

21a giornata

9 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Anadolu Efes

22a giornata

15 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Stella Rossa

23a giornata

20 gennaio 2026, ore 20:45 Real Madrid-Olimpia Milano

24a giornata

22 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

25a giornata

29 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Partizan

26a giornata

3 febbraio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Baskonia

27a giornata

6 febbraio 2026, ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano

28a giornata

13 febbraio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Dubai Basketball

29a giornata

26 febbraio 2026, ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano

30a giornata

5 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Barcellona

31a giornata

13 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv

32a giornata

20 marzo 2026, ore 18:45 Fenerbahce-Olimpia Milano

33a giornata

24 marzo 2026, ore 19:00 AS Monaco-Olimpia Milano

34a giornata

26 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna

35a giornata

2 aprile 2026, ore 20:45 Paris Basketball-Olimpia Milano

36a giornata

7 aprile 2026, ore 20:30 Valencia-Olimpia Milano

37a giornata

9 aprile 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Bayern Monaco

38a giornata

16 aprile 2026, ore 20:15 Olympiacos-Olimpia Milano

PROGRAMMA EUROLEGA BASKET 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport