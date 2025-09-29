BasketSport in tv
Calendario Eurolega basket 2025-2026: tutte le partite e gli orari dell’Olimpia Milano
In quella che potrebbe essere una stagione importante nella storia dell’Olimpia Milano, e lo è già solo perché è la prima dell’era Armani senza Armani, entra in scena un’Eurolega a 38 partite con un obiettivo dichiarato: playoff o, quantomeno, play-in da portare a casa.
Il tutto dopo che, nella stagione passata, le speranze che erano state riposte nella prosecuzione della stagione si sono spente pian piano col passare delle settimane. Stavolta si ricomincia da Belgrado, con la Stella Rossa, e il doppio turno si completerà contro il Partizan. Debutto in casa contro l’AS Monaco, ma un inizio da 5 trasferte nelle prime 7 per gli uomini di Ettore Messina, che avranno soprattutto la parte centrale del calendario con le sfide casalinghe.
Di seguito il calendario completo dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano nell’Eurolega 2025-2026. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla. Il presente calendario può essere suscettibile di variazioni.
CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025-2026 OLIMPIA MILANO
1a giornata
30 settembre 2025, ore 20:00 Stella Rossa-Olimpia Milano
2a giornata
2 ottobre 2025, ore 20:30 Partizan-Olimpia Milano
3a giornata
9 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-AS Monaco
4a giornata
14 ottobre 2025, ore 20:30 Bayern Monaco-Olimpia Milano
5a giornata
16 ottobre 2025, ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano
6a giornaa
23 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Valencia
7a giornata
28 ottobre 2025, ore 20:30 Barcellona-Olimpia Milano
8a giornata
30 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Paris Basketball
9a giornata
7 novembre 2025, ore 18:30 Anadolu Efes-Olimpia Milano
10a giornata
12 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne
11a giornata
14 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Olympiacos
12a giornata
20 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv
13a giornata
26 novembre 2025, ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano
14a giornata
5 dicembre 2025, ore 20:30 Baskonia-Olimpia Milano
15a giornata
11 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Panathinaikos
16a giornata
16 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Real Madrid
17a giornata
18 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Fenerbahce
18a giornata
23 dicembre 2025, ore 17:00 Dubai Basketball-Olimpia Milano
19a giornata
2 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Olimpia Milano
20a giornata
6 gennaio 2026, ore 20:15 Panathinaikos-Olimpia Milano
21a giornata
9 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Anadolu Efes
22a giornata
15 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Stella Rossa
23a giornata
20 gennaio 2026, ore 20:45 Real Madrid-Olimpia Milano
24a giornata
22 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas
25a giornata
29 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Partizan
26a giornata
3 febbraio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Baskonia
27a giornata
6 febbraio 2026, ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano
28a giornata
13 febbraio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Dubai Basketball
29a giornata
26 febbraio 2026, ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano
30a giornata
5 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Barcellona
31a giornata
13 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv
32a giornata
20 marzo 2026, ore 18:45 Fenerbahce-Olimpia Milano
33a giornata
24 marzo 2026, ore 19:00 AS Monaco-Olimpia Milano
34a giornata
26 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna
35a giornata
2 aprile 2026, ore 20:45 Paris Basketball-Olimpia Milano
36a giornata
7 aprile 2026, ore 20:30 Valencia-Olimpia Milano
37a giornata
9 aprile 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Bayern Monaco
38a giornata
16 aprile 2026, ore 20:15 Olympiacos-Olimpia Milano
PROGRAMMA EUROLEGA BASKET 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport
Diretta streaming: SkyGo e Now
Diretta Live testuale: OA Sport