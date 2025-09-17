LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Juan Manuel Cerundolo, valido per il primo turno dell’ATP 250 di Chengdu, che insieme al torneo di Hangzhou, di uguale categoria, apre la tournée orientale nel circuito. Il nostro azzurro inizia questo torneo con la possibilità di essere tra le grandi sorprese, essendo ottava testa di serie nel tabellone.

Sonego torna in campo dopo la sconfitta, pesantissima, che ha subito quasi un mese fa agli US Open, quando Tristan Schoolkate riuscì a strappargli la vittoria nel quinto set di un match durato 4 ore e 21 minuti e portato a casa dall’australiano per 2-3 (3-6, 6-7, 6-1, 6-1, 6-7). Partita durissima, che ha visto sconfitto il torinese che, tuttavia, ha avuto la possibilità di riordinare le idee grazie alla pausa avuta per via degli impegni di Coppa Davis che hanno dovuto affrontare le altre nazioni, visto che l’Italia inizierà il suo cammino già dai quarti di finale contro l’Austria.

L’avversario del tennista italiano, però, potrebbe essere più scomodo del previsto: Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco, sta affrontando un ottimo stato di forma. Infatti, il tennista argentino, dopo la sconfitta nel secondo turno di qualificazione dello US Open subita da Yuta Shimizu per 2-0 (7-6, 7-5), è volato in Cina per disputare l’ATP Challenger 100 di Chengdu, battendo Alejandro Tabilo in finale con un secco 2-0 (6-2, 6-3) e raggiungendo la posizione numero 72 in classifica, la migliore della sua carriera.

Il match tra Sonego e Cerundolo inizierà alle 7.00 (orario italiano, a Chengdu saranno le 13.00) come primo incontro sul Court 1, con il nostro azzurro che partirà favorito facendo, tuttavia, molta attenzione allo stato di forma dell’avversario. Il vincitore della sfida incontrerà Marcos Giron al secondo turno. Seguite la partita grazie alla cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!