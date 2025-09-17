LIVE Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: finalmente l’atteso ritorno del romano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Dalibor Svrcina, partita valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Hangzhou 2025. Dopo 80 giorni torna è finalmente giunto il momento di rivedere in campo il tennista romano: in Cina l’azzurro fa il suo ritorno nel circuito dopo la sconfitta all’esordio a Wimbledon.

Nell’ultima apparizione andata in scena sui prati londinesi Berrettini è stato sconfitto da Kamil Majchrzak per 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 3-6. A Wimbledon il romano è sceso in campo non al meglio della condizione fisica dopo l’infortunio avuto a maggio durante i tornei di Madrid e Roma. Da quel momento in poi l’azzurro ha saltato interamente la trasferta nordamericana scivolando fino alla posizione numero 57 del ranking mondiale. Da Hangzhou Berrettini proverà nuovamente a risalire la china, con l’obiettivo di scalare la classifica e provare a tornare al 100% in vista delle finali di Davis.

Dall’altra parte della rete ci sarà l’americano Dalibor Svrcina, numero 99 del ranking ATP. Il ventiduenne ceco è in tabellone grazie ad un lucky loser: nel tabellone cadetto Svrcina ha vinto contro Timofey Skatov per ritiro del kazako arrivato sul punteggio di 0-6, 6-4, 2-0. Nel turno decisivo il classe 2002 si è arreso a Giulio Zeppieri per 6-1, 6-4.

La sfida cinese sarà il primo incontro ufficiale tra Berrettini e Svrcina. L’incontro è il secondo in programma sul campo centrale a partire dalle 13.30 locali, le 7.30 italiane, dopo Dzhumur-Etcheverry. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Svrcina con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!