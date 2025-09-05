LIVE Sinner-Auger-Aliassime, US Open 2025 in DIRETTA: il n.1 insegue la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner – Auger-Aliassime

Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime, valido per la seconda semifinale degli US Open 2025 di tennis: il numero 1 ATP vuole proseguire il percorso verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Sarà il quarto incrocio tra i due in match ufficiali sul circuito maggiore, con i precedenti giocati che vedono il nordamericano in vantaggio per 2-1: il canadese nel 2022 ha battuto per due volte Sinner, poi non c’è stata la sfida a Madrid 2024, in quanto l’azzurro è stato costretto a dare forfait prima di scendere in campo nei quarti, infine la rivincita dell’azzurro è arrivata pochi giorni fa a Cincinnati, quando ha spazzato via il nordamericano nei quarti per 6-0 6-2.

Per quel che riguarda la corsa al numero 1 ATP, nella classifica virtuale lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’italiano Jannik Sinner, finora, incamerano 800 punti a testa per l’accesso alle semifinali e le distanze tra i due sono invariate rispetto all’inizio del torneo: l’iberico, infatti, conserva 60 lunghezze di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria in tempo reale in cui i punti degli US Open 2024 risultano già decurtati, con Alcaraz che si attesta a 10340, mentre Sinner insegue a quota 10280. I due potrebbero affrontarsi in finale, dato che lo spagnolo affronterà il serbo Novak Djokovic nella prima semifinale, ed in quel caso il successo nello scontro diretto varrebbe anche il numero 1 ATP.

Il match tra il numero 1 del seeding e del mondo e la testa di serie numero 25 si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium e sarà l’ultimo giornata di venerdì 5 settembre: la sessione serale, dedicata esclusivamente a questo incontro, scatterà all’1.00 di notte di sabato 6. Nella sessione pomeridiana, dalle ore 18.00 italiane, si giocheranno la finale di doppio femminile, tra Siniaková/Townsend e Dabrowski/Routliffe, e, non prima delle ore 21.00, la prima semifinale di singolare maschile, tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. OA Sport vi offre la diretta live testuale della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, che sarà valida per la seconda semifinale degli US Open 2025 di tennis: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!