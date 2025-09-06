TennisUS Open
Jannik Sinner e lo svantaggio nella finale contro Alcaraz: il n.1 ha speso in campo più ore dello spagnolo
L’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno nell’ultimo atto degli US Open 2025 di tennis: nel percorso per raggiungere la finale l’italiano ha lasciato per strada due set, mentre lo spagnolo vanta una striscia aperta di 18 set vinti consecutivamente.
Per via di questa differenza, dunque, il numero 1 del mondo è anche rimasto in campo per più tempo rispetto allo spagnolo, dato che finora ha giocato per 13 ore e 33 minuti, circa due ore ed un quarto per ciascun match, mentre l’iberico è rimasto in campo per 11 ore e 56 minuti, poco meno di due ore a partita.
La differenza è di circa 16 minuti ad incontro in favore dello spagnolo, per un totale di 1 ora e 37 minuti di fatica risparmiata dal tennista iberico: nell’ultimo atto, dunque, Carlos Alcaraz arriverà leggermente più fresco di Jannik Sinner.
CONFRONTO ORE IN CAMPO SINNER-ALCARAZ
JANNIK SINNER
Primo turno: 1 ora e 38 minuti
Secondo turno: 2 ore e 1 minuto
Terzo turno: 3 ore e 12 minuti
Quarto turno: 1 ora e 21 minuti
Quarti di finale: 2 ore
Semifinale: 3 ore e 21 minuti
Totale: 13 ore e 33 minuti
CARLOS ALCARAZ
Primo turno: 2 ore e 5 minuti
Secondo turno: 1 ora e 36 minuti
Terzo turno: 1 ora e 44 minuti
Quarto turno: 2 ore e 12 minuti
Quarti di finale: 1 ora e 56 minuti
Semifinale: 2 ore e 23 minuti
Totale: 11 ore e 56 minuti