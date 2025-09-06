Problema fisico per Jannik Sinner contro Auger-Aliassime: il punteggio alla richiesta del fisioterapista

Al termine del secondo set della semifinale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime sono in parità: l’azzurro ha vinto il primo parziale per 6-1 in 43 minuti, mentre il nordamericano ha portato a casa il secondo per 6-3 in 40′.

Al termine del secondo parziale però, l’italiano ha richiesto l’intervento del fisioterapista, lamentando un problema all’addome: il trattamento non poteva svolgersi in campo e quindi Sinner è rientrato negli spogliatoi. Quando tutto era pronto per intervenire sulla parte dolorante, sono partiti i 3′ per il medical timeout.

Al termine del conto alla rovescia, Sinner è rientrato in campo di corsa per servire ad inizio terzo set con palle nuove, così come era accaduto all’inizio della seconda frazione: l’azzurro sembra muoversi bene in campo e tiene a zero la battuta in avvio, mentre l’avversario deve subito annullare un break point prima di ottenere l’1-1.