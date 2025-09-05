A che ora Djokovic-Alcaraz, US Open 2025: orario prima semifinale, tv, programma, streaming

Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, capitolo numero 9. La semifinale che gli organizzatori più attendevano arriva, ed è quella di apertura del programma. Le motivazioni sono anche piuttosto logiche e legate all’età del serbo e ai suoi eventuali tempi di recupero.

Va peraltro detto che le possibilità del serbo restano decisamente in piedi per un motivo molto semplice: negli ultimi due incontri giocati, vale a dire la finale olimpica e ancor più il quarto degli Australian Open, Djokovic è letteralmente entrato nella testa di Alcaraz. Resta però che fino ad ora l’ex numero 1 in campo ci è rimasto di più, mentre per l’iberico è la prima volta in una semifinale Slam senza mai aver ceduto neppure un parziale. Anzi, le cose più complicate le ha viste al primo turno contro Opelka.

Il amtch tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si giocherà oggi non prima delle ore 21:00 sull’Arthur Ashe Stadium. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis (in chiaro), nonché su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DJOKOVIC-ALCARAZ, US OPEN 2025 OGGI

Venerdì 5 settembre

Arthur Ashe Stadium

Ore 18:00 Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL)

Ore 21:00 Djokovic (SRB) [7]-Alcaraz (ESP) [2] – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

NP Ore 1:00 Sinner (ITA) [1]-Auger-Aliassime (CAN) [25]

PROGRAMMA DJOKOVIC-ALCARAZ, US OPEN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport