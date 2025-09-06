Cosa è successo a Jannik Sinner: il problema fisico contro Auger-Aliassime, il fisioterapista e la spiegazione finale

La finale degli US Open 2025 di tennis metterà di fronte Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: l’azzurro supera in semifinale in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime nonostante un problema all’addome accusato al termine della seconda frazione, con l’italiano costretto a chiamare il fisioterapista ed a sottoporsi ad un trattamento negli spogliatoi nei 3′ del medical timeout.

Jannik Sinner coglie l’occasione per spiegare quanto accaduto al termine del secondo set: “E’ stata una partita durissima, sono molto contento. Il problema fisico? Niente di male. Sono riuscito di nuovo a servire forte, quindi niente di serio“.

Il pensiero dell’azzurro si rivolge già alla finale di domenica 7, alle ore 20.00 italiane, contro lo spagnolo Carlos Alcaraz: “Domenica sarà una giornata speciale. La rivalità con Alcaraz è iniziata proprio qui agli US Open nel 2022. Adesso siamo due giocatori diversi, ci conosciamo bene“.