LIVE Mountain bike, Mondiali 2025 in DIRETTA: Martina Berta prova a stupire

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con i Campionati Mondiali di Mountain Bike 2025 dalla Svizzera, poco oltre il confine con l’Italia. Quest’oggi la nostra consueta DIRETTA LIVE si occuperà di rendervi partecipi, minuto per minuto, della prova femminile.

I Mondiali di mountain bike, in corso di svolgimento a Valais in Svizzera, hanno visto una brillante Italia attestarsi al posto d’onore della prova Mixed Relay di giovedi 11 settembre. L’argento ha ‘sbloccato’ il cammino degli azzurri per le gare individuali, che adesso terranno banco nella rassegna iridata elvetica. Difficile ipotizzare che da oggi a domenica 14 settembre, giorno di conclusione, possono però arrivare altri risultati di grido, perché no già quest’oggi nella prova con format olimpico.

Quest’oggi si corre la gara femminile Elite, lo si fa dalle 14, e si assegnerà quindi il primo titolo ‘senior’ individuale dei Mondiali di Mountain Bike. La ventisettenne torinese Martina Berta spera di ben figurare, lei che figura nel Santa Cruz Rrockshox Pro Team e che si è laureata campionessa juniores nel 2015, ad Andorra e che poi si è ripetuta con il bronzo conquistato a Vallnord 2024. La campionessa in carica è Puck Pieterse.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della gara Elite femminile valida per i Mondiali di Mountain Bike 2025 per la categoria ‘Cross Country olimpico’. Si parte alle ore 14, vi aspettiamo!