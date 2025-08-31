Mountain bike, la svedese Rissveds vince a Les Gets in Coppa del Mondo. Quinta Martina Berta

Sventola la bandiera svedese sul gradino più alto del podio nel settimo appuntamento della Coppa del Mondo di mountain bike nella categoria élite donne che si è svolto in Francia a Les Gets. A trionfare è stata la svedese Jenny Rissveds, al secondo successo stagionale dopo quello ottenuto ad Aprile nella seconda tappa in Brasile.

Seconda posizione per la svizzera Alessandra Keller, staccata di un minuto e dodici secondi dalla vincitrice. Terza posizione per la neozelandese Samara Maxwell (+1.32), che mantiene la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo. Maxwell, infatti, conduce con 1745 punti davanti proprio a Rissveds (1310) e Keller (1233).

Ai piedi del podio ha concluso l’australiana Rebecca Henderson a soli sei secondi da Maxwell. Bel quinto posto per Martina Berta, che è rimasta in scia delle migliori, concludendo ad un minuto e cinquantuno secondi dalla vincitrice. Alle spalle dell’azzurra si è piazzata l’americana Savilia Blunk (+1.55).

A completare la Top-10 ci sono l’austriaca Laura Stigger (+2.19), la britannica Evie Richards (+2.35), la svizzera Jolanda Neff (+3.25) e l’olandese Puck Pieterse (+4.06). Molto più attardate le altre due azzurre in gara: 34a Chiara Teocchi e 35a Nicole Pesse.