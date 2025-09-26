LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: pre-qualifiche in mattinata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi denominato Twin Rings, ci attende una sessione di capitale importanza che andrà a comporre la top10 che domani nel corso delle qualifiche potrà evitare la Q1 e partire direttamente dalla caccia alla pole position della Q2.

Le pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone scatteranno alle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali) e saranno della durata di 60 minuti. Un turno di grande importanza che darà modo a team e piloti per affinare i bilanciamenti delle rispettive moto e per lavorare sulla lunga distanza con le gomme in vista delle gara domenicale. Nel finale della sessione, come sempre, si partirà con i time attack decisivi che comporranno la top10 della classifica.

Ovviamente il grande favorito per questa tappa nipponica è Marc Marquez, pronto ormai a festeggiare il suo nono titolo iridato, il settimo nella classe regina, mentre alle sue spalle in molti proveranno a sgomitare. In primis suo fratello Alex Marquez che vuole proseguire in questa annata eccellente, quindi Marco Bezzecchi, rinvigorito dopo la splendida vittoria nell’ultima uscita di Misano, quindi attenzione anche a Fabio Quartararo, sempre alle prese con una Yamaha tutta da leggere e le KTM. Discorso a parte per Francesco Bagnaia. “Pecco” prosegue nella sua annata complicatissima ed è sempre alla ricerca del bandolo della matassa che, tuttavia, non trova mai.

Le pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone prenderanno il via alle ore 08.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Motegi. Buon divertimento!