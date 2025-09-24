MotoGP, statistiche GP Giappone 2025. A Motegi tris per tanti, ma poker (ancora) per nessuno!

Per la MotoGP comincia la “Tetralogia ai confini del Mondo”, almeno se la si guarda dal punto vista europeo. Il primo dei quattro appuntamenti programmati in Estremo Oriente sarà il Gran Premio del Giappone, che come d’abitudine andrà in scena nell’autodromo di Motegi.

L’impianto edificato nel cuore dell’Honshu (l’isola più grande dell’arcipelago nipponico) è entrato in calendario negli anni ’90, affiancandosi a Suzuka, palcoscenico del GP del Sol Levante. Tuttavia, l’agghiacciante incidente mortale di Daijiro Kato (2003), ha sancito l’uscita di scena dell’autodromo giapponese di riferimento, considerato troppo pericoloso per il Motomondiale.

Motegi è così rimasta l’unica località in grado di ospitare un Gran Premio. A oggi, se ne sono corsi 24. Venti con la denominazione di “GP del Giappone” e quattro come “GP del Pacifico”. Di fatto, dal 1999 in poi, questo autodromo ha mancato l’appuntamento solo nel biennio 2020-2021, a causa della pandemia.

MOTEGI – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Ex aequo di massa.

La particolarità di Motegi è rappresentata dal fatto che in tanti vi abbiano vinto 3 volte, ma nessuno abbia raggiunto quota 4! I centauri capaci di calare il tris sono stati:

Loris CAPIROSSI [ITA] (2005, 2006, 2007)

Jorge LORENZO [ESP] (2009, 2013, 2014)

Daniel PEDROSA [ESP] (2011, 2012, 2015)

Marc MARQUEZ [ESP] (2016, 2018, 2019)

Piloti in attività con vittorie a Motegi:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2016, 2018, 2019}

1 – MILLER Jack (AUS) {2022}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024}

Italiani vincitori a Motegi:

ROSSI Valentino (2001, 2008)

BIAGGI Max (2003)

CAPIROSSI Loris (2005, 2006, 2007)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

BAGNAIA Francesco (2024)

Moto vincitrici a Motegi:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – HONDA (2001, 2019)

8 – DUCATI (2005, 2024)

4 – YAMAHA (2008, 2014)

2 – SUZUKI (1999, 2000)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2001; Yamaha 2008)

Record di vittorie consecutive:

3 – CAPIROSSI Loris (2005, 2006, 2007)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Motegi:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2019, 2022}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2017}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

1 – ACOSTA Pedro (ESP) {2024}

MOTEGI – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni (ESP)

2011 – IANNONE Andrea (ITA)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – LÜTHI Thomas (SUI)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – MARQUEZ Alex (ESP)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – MARINI Luca (ITA)

2022 – OGURA Ai (JPN)

2023 – CHANTRA Somkiat (THA)

2024 – GONZALEZ Manuel (ESP)

L’unico pilota capace di ripetersi nella classe cadetta è Thomas Lüthi (2014-2016). Nessuno, però, ha ancora primeggiato per due anni di fila. Tre i successi italiani, l’ultimo dei quali porta la firma di Luca Marini ed è antecedente alla pandemia.

MOTEGI – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – KENT Danny (GBR)

2013 – MARQUEZ Alex (ESP)

2014 – MARQUEZ Alex (ESP)

2015 – ANTONELLI Niccolò (ITA)

2016 – BASTIANINI Enea (ITA)

2017 – FENATI Romano (ITA)

2018 – DALLA PORTA Lorenzo (ITA)

2019 – BEZZECCHI Marco (ITA)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – MAUSIA’ Jaume (ESP)

2024 – ALONSO David (COL)

Italia e Spagna fanno partita pari, con 4 vittorie a testa. Quelle del nostro Paese sono consecutive, mentre è iberico l’unico centauro in grado di bissare una propria affermazione (Alex Marquez).