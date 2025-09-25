MotoGP su TV8: orari GP Giappone 2025, il programma in chiaro dal 26 al 28 settembre

Il Gran Premio di Giappone di MotoGP avrà luogo nell’ultimo weekend di settembre. Dopo le prove libere del venerdì, si entrerà nel vivo dell’azione con le qualifiche e la Sprint di sabato 27. Il pinnacolo dell’appuntamento, ovvero le gare delle tre classi, si terrà domenica 28 in un crescendo rossiniano. Si partirà dalla Moto3, per proseguire poi con Moto2 e MotoGP.

Motegi è un tracciato appartenente al fenotipo stop&go, dunque caratterizzato da secche frenate e violente accelerazioni. L’autodromo è stato costruito negli anni ’90 dalla Honda ed era inizialmente denominato Twin Ring, poiché dotato anche di un’ovale per ospitare gare di stampo americano. Edificato in una zona collinare, è talvolta caratterizzato da meteo estremamente variabile (soprattutto in questa parte dell’anno).

Nel 2024, in MotoGP si registrò la doppietta di Francesco Bagnaia. Pecco vinse sia la Sprint che il Gran Premio, precedendo Enea Bastianini al sabato e Jorge Martn la domenica. Il podio fu completato da Marc Marquez in entrambi i casi. Le classi formative incoronarono Aròn Canet (Moto2) e David Alonso (Moto3). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Giappone in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP GIAPPONE 2025

VENERDÌ 26 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2:00-2:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 2:50-3:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 3:45-4:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6:15-6:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 7:05-7:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 8:00-9:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 27 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1:40-2:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 2:25-2:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 3:10-3:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5:50-6:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:15-6:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6:45-7:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7:10-7:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 28 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 4:00, GARA MOTO3

Ore 5:15, GARA MOTO2

Ore 7:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP GIAPPONE 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Giappone. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento nipponico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

