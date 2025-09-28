GP GiapponeMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2025: Bagnaia trionfa davanti a Marquez! Bezzecchi e Morbidelli a 10 secondi
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 28 settembre il fine settimana del GP del Giappone, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 24 giri sul circuito di Motegi, valida per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP.
La vittoria va all’azzurro Francesco Bagnaia, ma a far festa è anche Marc Marquez, che si laurea aritmeticamente campione del mondo con la piazza d’onore odierna, mentre completa il podio l’altro spagnolo Joan Mir, terzo davanti a due italiani: Marco Bezzecchi, quarto, e Franco Morbidelli, quinto.
Francesco Bagnaia domina il GP del Giappone nonostante un problema tecnico alla Ducati! Marquez campione del mondo
ORDINE D’ARRIVO GARA GP GIAPPONE 2025 MOTOGP
1 25 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 42’09.312 163.9
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 42’13.508 163.7 4.196
3 16 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 42’16.170 163.5 6.858
4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 42’19.440 163.3 10.128
5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 42’19.733 163.3
6 10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 42’23.856 163.0 14.544
7 9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 42’26.900 162.8 17.588
8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 42’30.472 162.6 21.160
9 7 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 42’31.045 162.6 21.733
10 6 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 42’32.419 162.5 23.107
11 5 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 42’32.928 162.4 23.616
12 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’33.194 162.4 23.882
13 3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 42’38.671
14 2 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 42’40.100 162.0 30.788
15 1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 42’40.302 162.0 30.990
16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 42’41.024 161.9 31.712
17 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’43.469 161.8 34.157
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 42’44.104 161.7 34.792
Non classificati
Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 37’19.124 162.0 3 giri
Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 33’45.019 162.1 5 giri
Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 3’38.625 158.1 22 giri