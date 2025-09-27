MotoGP, GP Giappone 2025. Marquez prepara la festa e Bagnaia potrebbe essere la “ciliegina” sulla torta Ducati

È tutto pronto a Motegi per la festa di Marc Marquez, che a meno di imprevisti si laureerà Campione del Mondo 2025 di MotoGP. Il trentaduenne spagnolo dovrebbe celebrare il ritorno sul trono iridato dopo sei anni in concomitanza del Gran Premio del Giappone. Affinché si concretizzi la certezza aritmetica, è necessario che abbia almeno 185 punti di vantaggio sul fratello Alex al termine della gara di domenica 28 settembre.

Dopo la Sprint di sabato il margine è di 191 lunghezze, poiché El Trueno de Cervera ha chiuso secondo, mentre l’hermano menor si è attestato fuori dalla zona punti. Considerata la casella di partenza dell’uno e dell’altro (terzo Marc, ottavo Alex) è evidente come al blasonato iberico sia sufficiente fare il proverbiale “compitino” per fregiarsi del settimo Mondiale nella classe regina, il nono tout-court.

Potrebbe tuttavia essere rimandato l’appuntamento con il successo numero 100 in una gara del Motomondiale. Dopotutto, nella terra del Sol Levante è (ri)sorto Francesco Bagnaia. Il ventottenne piemontese ha dominato la scena nella gara dimezzata come mai aveva fatto in questo 2025. Replicare l’affermazione sarebbe la proverbiale ciliegina sulla torta per Ducati, che potrebbe vivere una domenica da incorniciare, fatta solo di gioie, sorrisi e nessun muso lungo.

Alle spalle del binomio del Factory Team di Borgo Panigale c’è attenzione soprattutto attorno a due spagnoli. A proposito di redivivi, che dire di Joan Mir? Il ventottenne maiorchino non ha mai lasciato il segno da quando si è trasferito alla Honda (e siamo alla terza stagione…) e – per quanto visto sinora – potrebbe essere da corsa per il podio. Si tratterebbe di un risultato eclatante per chi, dopo aver vinto il Mondiale 2020 e aver disputato un solido 2021, è sprofondato nell’anonimato totale.

Con ogni probabilità, l’avversario più quotato di Mir in ottica podio sarà il ben più giovane Pedro Acosta, che ormai è una realtà della MotoGP. Per il resto, vedremo se Marco Bezzecchi avrà modo di riscattarsi dopo essere stato falciato dal compagno di squadra Jorge Martin, peraltro tornato in infermeria… Aprilia spera che a un sabato del colore della propria carena possa far seguito una domenica più luminosa.

Chi è in difficoltà si augura invece di assistere a un GP condizionato dal meteo. In Giappone, arcipelago esposto a due mari, certezze non ce ne sono quasi mai. Difatti, le previsioni parlano di un forfettario 40% di possibilità di pioggia. Della serie: “tirate una moneta ed è leggermente più probabile che esca testa anziché croce”.