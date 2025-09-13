LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: debutto soft per gli azzurri, Bottolo titolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida degli azzurri nel girone F del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Italia e Algeria. L’avventura mondiale dell’Italia prende il via a Manila, dove la formazione azzurra affronta nel match inaugurale l’Algeria. Un esordio sulla carta agevole, che permette agli uomini di De Giorgi di entrare gradualmente nella rassegna iridata prima di misurarsi con avversari più insidiosi come Belgio e soprattutto Ucraina, due rivali capaci di creare più di un problema alle grandi del torneo. Non a caso, la nazionale ucraina è stata tra le note liete della VNL 2025, confermandosi competitiva a livelli altissimi.

Il confronto con l’Algeria appare, nei pronostici, a senso unico: il 3-0 a favore degli azzurri sembra l’epilogo più probabile. Tuttavia, questo primo incontro sarà utile a Giannelli e compagni per prendere le misure con l’atmosfera mondiale e iniziare a rodare i meccanismi. In particolare, si attende di capire come verrà colmata la pesante assenza di Daniele Lavia, un’assenza che priva la squadra di un punto fermo in ricezione e difesa. Il ballottaggio tra Mattia Bottolo e Luca Porro per la maglia da titolare sulle bande sarà un elemento da seguire con attenzione, visto che proprio la seconda linea è il reparto più scoperto senza il giocatore di Trento.

Per quanto riguarda il resto, le scelte sembrano quasi tutte definite. Rientra nel giro Roberto Russo al centro, mentre l’inclusione di Giovanni Gargiulo a scapito di Lorenzo Sanguinetti fra i 14 introduce qualche incognita ulteriore sul reparto centrale. Spetterà al ct De Giorgi chiarire, già da questa partita, quale possa essere l’assetto titolare su cui farà affidamento durante il torneo.

Di fronte ci sarà un’Algeria che ritorna a un campionato del mondo dopo un’assenza lunghissima: l’ultima apparizione risale infatti al 1998, ventisette anni fa. La qualificazione è arrivata grazie al secondo posto nel Campionato Africano 2023, percorso che ha visto la squadra allenata da Kamel Imeloul superare 3-0 il Ghana agli ottavi, 3-0 il Ruanda nei quarti, 3-2 la Libia in semifinale, arrendendosi infine 1-3 all’Egitto in finale. Nei quattro precedenti contro l’Italia, gli algerini non hanno mai vinto.

Nella rosa nordafricana i nomi più interessanti sono l’opposto Boudjemaa Ikken (classe 1996), in forza al Reims nel campionato francese, lo schiacciatore Billel Souhalem, anch’egli al Reims, e Soufiane Hosni, che gioca negli Emirati Arabi con l’Al Ahli. Molti altri atleti della nazionale restano invece legati al campionato interno o hanno scelto esperienze nei Paesi del Golfo, dove il livello tecnico è più accessibile e gli ingaggi decisamente più allettanti.

si parte alle ore 15.30!