L’Italia avrà un tabellone di ferro ai Mondiali di volley? Incrocio con la Francia molto probabile, anche la Polonia all’orizzonte

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. I Campioni del Mondo proveranno a difendere il titolo conquistato tre anni fa, quando regolarono la Polonia nell’atto conclusivo e portarono a casa il quarto iride della storia. L’avventura incomincerà nel girone F con Ucraina, Belgio e Algeria: tre avversarie abbastanza comode per poi proiettarsi verso la fase a eliminazione diretta.

Le prime due classificate degli otto gruppi da quattro formazioni ciascuno si qualificheranno agli ottavi di finale, in fase di sorteggio sono già stati determinati i vari incroci. Per quanto riguarda l’Italia, le sfide da dentro o fuori saranno contro chi proviene dal gruppo C, in cui Francia e Argentina spiccano nei confronti della poco quotata Finlandia e della modestissima Corea del Sud. Se gli azzurri dovessero vincere il loro girone incroceranno la seconda della Pool C, in caso di secondo posto allora se la dovranno vedere con la prima classificata.

Salvo sorprese, l’Italia affronterà o la Francia o l’Argentina negli ottavi di finale e in caso di approdo ai quarti di finale incrocerebbe la vincente della sfida tra l’altra qualificata del proprio girone (dovrebbero giocarsela Ucraina e Belgio) e l’altra ammessa del gruppo C (sempre Francia o Argentina, a meno che la Finlandia non stupisca). Molto probabilmente i ragazzi del CT Fefé De Giorgi dovranno fare i conti con i Campioni Olimpici se vorranno approdare in semifinale.

In un’eventuale semifinale l’Italia sfiderebbe chi riuscirà ad avere la meglio nell’incrocio tra la Pool B (Polonia, Olanda, Qatar, Romania) e la Pool G (Giappone, Canada, Turchia, Libia), dunque verosimilmente ci sarebbe un nuovo testa a testa con la Polonia, battuta nella finale dei Mondiali 2022 ma contro cui si sono persi gli atti conclusivi degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League. Dall’altra parte del tabellone spiccano USA, Slovenia, Brasile, Serbia e Iran.

GIRONI MONDIALI VOLLEY 2025

GRUPPO A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia.

GRUPPO B: Polonia, Olanda, Qatar, Romania.

GRUPPO C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud.

GRUPPO D: USA, Cuba, Portogallo, Colombia.

GRUPPO E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile.

GRUPPO F: Italia, Ucraina, Belgio, Algeria.

GRUPPO G: Giappone, Canada, Turchia, Libia.

GRUPPO H: Brasile, Serbia, Cechia, Cina.

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

A1 vs H2

H1 vs A2

D1 vs E2

E1 vs D2

B1 vs G2

G1 vs B2

C1 vs F2

F1 vs C2

Quarti di finale

QF1: Vincente A1 vs H2 – Vincente H1 vs A2

QF2: Vincente B1 vs G2- Vincente G1 vs B2

QF3: Vincente C1 vs F2- Vincente F1 vs C2

QF4: Vincente D1 vs E2- Vincente E1 vs D2

Semifinali

Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 – Vincente QF3

POSSIBILE CAMMINO ITALIA AI MONDIALI

Fase a gironi: Ucraina, Belgio, Algeria.

Ottavi di finale: contro la seconda del gruppo C in caso di primo posto nel girone (verosimilmente la Francia o l’Argentina, salvo sorprese della Finlandia) oppure contro la prima del gruppo G in caso di secondo posto nel girone (verosimilmente la Francia o l’Argentina).

Quarti di finale: in caso di primo posto nel girone contro la vincente della sfida tra la seconda del proprio girone (il Belgio o l’Ucraina) e la prima del gruppo G (verosimilmente la Francia o l’Argentina); in caso di secondo posto nel girone contro la vincente della sfida tra la prima del proprio girone (verosimilmente il Belgio o l’Ucraina) e la seconda del gruppo G (verosimilmente la Francia o l’Argentina).

Semifinale: contro chi avrà la meglio nell’incrocio tra la Pool B (Polonia, Olanda, Qatar, Romania) e la Pool G (Giappone, Canada, Turchia, Libia). Verosimilmente la Polonia.

Finale: contro la formazione proveniente dall’altra parte del tabellone (Brasile, USA, Slovenia, Serbia, Iran sono le più quotate).