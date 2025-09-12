Volley, la Tunisia liquida in tre set le Filippine nel match d’apertura dei Mondiali

Va in archivio con la netta vittoria della Tunisia sulle Filippine l’incontro inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di volley. La squadra africana si è imposta per 3-0 in trasferta a Manila con i punteggi parziali di 25-13, 25-17 e 25-23, aggiudicandosi 3 punti preziosi per inseguire la qualificazione agli ottavi in un gruppo A (dal quale passeranno solamente le prime due classificate) che comprende anche Iran ed Egitto. Top scorer della partita il capitano filippino Bryan Bagunas con 22 punti, mentre dall’altra parte il più prolifico è stato Oussama Ben Romdhane con 16.

Avvio shock per i padroni di casa, che subiscono subito un micidiale parziale di 12-1 non riuscendo poi mai a rientrare in corsa e perdendo nettamente il primo set con lo score di 25-13. Le Filippine imparano la lezione e lottano punto a punto nelle battute iniziali della seconda frazione, vedendo però fuggire la Tunisia a +7 sul 13-6 con un parziale di 6-1.

Gli africani non dilagano ma riescono comunque a gestire abbastanza agevolmente l’ampio vantaggio, mantenendo sempre almeno 5 punti di margine e chiudendo i conti sul 25-17. Spalle al muro, la formazione asiatica inizia finalmente a tenere testa alla Tunisia generando un terzo set piuttosto equilibrato e senza vere fughe, ma sul 23-23 gli africani piazzano la zampata decisiva e archiviano la pratica per 25-23.