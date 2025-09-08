LIVE Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: altra sfida da non sbagliare per Gattuso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026, Gattuso cerca conferme in attacco.

Dopo il largo 5-0 contro l’Estonia, gli azzurri di Gennaro Gattuso scendono nuovamente in campo a Debrecen per un’altra sfida importantissima. L’imperativo assoluto è un altro successo dopo quest’ultimo.

Altra partita fondamentale per l’Italia nelle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 che si svolgeranno la prossima estate negli Stati Uniti d’America, in Canada e anche in Messico: dopo aver sconfitto appunto per 5-0 l’Estonia venerdì scorso a Bergamo nel giorno dell’esordio da commissario tecnico di Gennaro Gattuso, gli azzurri tornano in campo per sfidare Israele nella sesta giornata del Gruppo I. Non si può assolutamente sbagliare: serve un successo, possibilmente con un risultato abbastanza largo come contro l’Estonia, per continuare ad inseguire il pass diretto alla fase finale del Campionato del mondo.

L’Italia sfida Israele per l’ottava volta nella sua storia: i risultati finora raccontano di 6 successi azzurri e un pareggio (0-0 nella fase finale dei Mondiali di Messico ’70). L’ultimo precedente risale a quasi un anno fa: ossia il 14 ottobre 2024 a Udine, la Nazionale italiana aveva ottenuto un 4-1 in una partita valida per la Nations League (doppietta di Di Lorenzo e gol di Retegui e Frattesi). Nel complessivo, nelle 7 sfide disputate contro Israele, l’Italia ha realizzato 20 goal subendone solamente 5.

PROBABILE FORMAZIONE:

ISRAELE (5-4-1) – Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. Ct. Ben Shimon.

ITALIA (4-4-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Cambiaso; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!