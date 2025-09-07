Quanti soldi guadagna l’Italia con la vittoria ai Mondiali di volley femminile? Montepremi milionario!

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley femminile, salendo sul trono iridato per la seconda volta nella storia: a 23 anni di distanza dal trionfo in Germania, la nostra Nazionale è riuscito a fare festa a Bangkok (Thailandia) dopo aver sconfitto Brasile e Turchia tra semifinale e finale. Una vera e propria apoteosi per le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, che hanno così prolungato la striscia di successi consecutivi (36) e sono entrate ancora di più nella storia dello sport tricolore.

La cavalcata in terra asiatica è stata impetuosa dopo aver alzato al cielo la Nations League poche settimane fa: le tre vittorie nella fase a gironi contro Slovacchia, Cuba e Belgio, poi il doppio 3-0 rifilato a Germania e Polonia tra ottavi e quarti di finale, a seguire le due battaglie campali contro le altre due grandi favorite della vigilia decise al tie-break in maniera epocale. Le ragazze del CT Julio Velasco si sono consacrate per sempre e hanno anche rimpinguato le casse federali.

Il risultato odierno è infatti enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma va annotato anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo i Mondiali 2025 di volley femminile? Il montepremi ammonta a un milione di dollari statunitensi (circa 853.100 euro) elargiti dalla FIVB, si tratta della stessa cifra portata a casa a luglio con il trionfo ottenuto in Nations League a Lodz.

QUANTI SOLDI GUADAGNA L’ITALIA CON LA VITTORIA AI MONDIALI?

Un milione di dollari statunitensi (circa 853.100 euro).