L’Italia di Gattuso fatica un’ora, poi si scioglie e travolge 5-0 l’Estonia. Doppietta di Retegui

Buona la prima per l’Italia di Rino Gattuso. Al New Balance Stadium di Bergamo, gli azzurri hanno sconfitto l’Estonia nel match valido per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Bisognava vincere e la compagine tricolore l’ha fatto, dopo aver faticato per circa un’ora a trovare la via della rete.

Un 5-0 importante per il morale della squadra, dopo le difficoltà che c’erano state sotto la gestione di Luciano Spalletti, pensando soprattutto alla sconfitta pesante in Norvegia. Nella ripresa sono arrivate le reti di Moise Kean al 58′, di Mateo Retegui al 69′ e all’89’, di Giacomo Raspadori al 71′ e di Alessandro Bastoni al 90+2′. Con questo risultato, è maturata la seconda vittoria nel girone per l’Italia, attualmente terza con 6 punti, alle spalle della Norvegia (12) e di Israele (9), a segno contro la Moldavia 4-0. Scontro diretto dunque contro gli israeliani a Debrecen (Ungheria), in campo neutro, dal valore molto importante lunedì 8 settembre.

PRIMO TEMPO – Gattuso varia un 4-2-3-1: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Jürgen Henn risponde con un coperto 4-2-3-1: Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal Kait, Sinyavskiy; Sappinen. Ct: Jürgen Henn. Azzurri a fare la partita, sfruttando le due fasce laterali. Manca però lucidità in zona gol, in particolare è ghiotta la chance che capita sui piedi di Kean sul finire della prima frazione, il cui piatto destro sorvola la porta di Hein. Portiere estone protagonista assoluto, attentissimo nel disinnescare le conclusioni degli uomini di Ringhio.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa c’è maggior concretezza e il pur bravo Hein non può fare molto. Kean al 58′ sfrutta la sponda di tacco di Retegui, appoggiando praticamente a porta vuota. Un minuto dopo il centravanti della Fiorentina sfiora la doppietta, facendosi spazio in area e calciando a botta sicura, solo il palo gli nega la realizzazione. Al 62′ Zaccagni rientra alla grande sul destro con una giocata sopraffina ed esegue un pregevole tiro a giro che manca di poco il bersaglio. Arrivano i primi cambi: fuori Dimarco e il citato Zaccagni e dentro Raspadori e Cambiaso. Al 68′ Retegui incontenibile in area di rigore, combina con Raspadori, e con un piatto destro sorprende il portiere estone e lo infila. 2′ dopo c’è il tris di Raspadori che a rimorchio realizza da rapace d’area. Al 72′ gli estoni vanno vicini alla marcatura, ma Donnarumma dice di no. Gli azzurri, comunque, continuano a spingere e arrivano i gol di Retegui all’89’ (ottava marcatura in Nazionale) e la cinquina di Bastoni nei minuti di recupero. Fischio finale ed è 5-0 per la prima di Gattuso a Bergamo.