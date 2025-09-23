Ciclismo, l’olandese Megan Arens domina la crono Juniores. Azzurre lontane dal podio

Si apre senza medaglia per l’Italia la terza giornata dei Mondiali di ciclismo, competizione che si sta svolgendo a Kigali, in Ruanda. Nella prova a cronometro della categoria Juniores femminile, gara disputata su un tracciato di 18,6 chilometri, s’impone, al termine di una prova clamorosa, Megan Arens.

L’olandese taglia il traguardo con il tempo di 25’47”41 e, grazie ad un tratto finale in cui riesce a tenere un’andatura nettamente migliore di quella delle dirette rivali, infligge distacchi significativi alle avversarie. La spagnola Paula Ostiz Taco, grande favorita della vigilia, conquista l’argento con il tempo di 26’22”71 e un ritardo di oltre trentacinque secondi. Completa il podio la norvegese Oda Aune Gissinger, terza in 26’24”95.

Elena de Laurentiis chiude la sua prova in 28’15”48 e deve accontentarsi della ventunesima posizione. Chantal Pegolo, dopo aver segnato il nono tempo all’intermedio, termina la sua performance in 27’31”97 e conclude con il quattordicesimo posto, il suo distacco dalla vincitrice sfiora il minuto e quarantacinque.

Inizierà tra poco meno di un’ora anche la prova maschile nella quale l’Italia schiera due carte. Roberto Capello e Mattia Agostinacchio non partono certamente nel ruolo dei favoriti, ma proveranno a giocarsi le proprie carte per cercare di inserirsi nella lotta per i gradini del podio.