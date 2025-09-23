CiclismoStrada
Ciclismo, Mondiali 2025: la cronometro juniores va a Michiel Mouris. Due italiani in top-10
Parla neerlandese anche l’altra cronometro individuale juniores ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. A Kigali dopo le donne arriva il trionfo dei Paesi Bassi anche tra gli uomini: a portarsela a casa è Michiel Mouris, già campione d’Europa in carica della specialità.
Prova eccellente per il neerlandese classe 2007 che è stato costante sia nel tratto più favorevole, quello pianeggiante, che nella salitella conclusiva: tempo di 29.07,61 alla velocità media di 46.6 km/h.
Alle sue spalle lo statunitense Ashlin Barry, staccato di sei secondi, mentre in terza posizione troviamo uno dei favoriti di giornata, il belga Seff Van Kerckhove, a 8”. Vicinissimi al podio anche l’altro americano Beckam Drake e il britannico Max Hinds.
Buoni i piazzamenti degli italiani, entrambi autori di un’ottima performance. Sesta piazza per Roberto Capello, a 28” dalla vetta, nono Mattia Agostinacchio, a 50”.