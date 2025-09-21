LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegna il titolo della cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei Mondiali 2025 di ciclismo. A Kigali inizia la rassegna iridata con la prova contro il tempo: nei dintorni della capitale del Ruanda 44 atlete si affronteranno 31.2 km per diventare la nuova campionessa del mondo.

Il percorso inizierà dalla Kigali BK Arena con l’arrivo posto al Kigali Convention Centre. Le atlete affronteranno due volte la Cote de Nyanza (2.4 km al 5.9% di pendenza media). Finale estremamente duro con la Cote de Kimihurura (1.3 km al 6.3%, interamete in pavé e con punte all’11%). In totale saranno tre gli intermedi posti dopo 10.6 km, 19.0 km e 26.6 km.

Si preannuncia un duello tra Marlen Reusser e Demi Vollering per conquistare il trono lasciato vagante da Grace Brown. La svizzera è una specialista pura, ma l’olandese avrà dalla sua un percorso molto duro dove poter fare la differenza. Per l’atleta ‘orange’ potrebbe essere la grande occasione di vincere il primo oro iridato della carriera dopo l’argento dello scorso anno.

L’Italia sarà rappresentata da Monica Trinca Colonel e Soraya Paladin: entrambe partiranno con l’obiettivo di mettersi in mostra provando ad ottenere un piazzamento in top 10. Non sarà al via Elisa Longo Borghini che si concentrerà sulla prova in linea.

La prima atleta a partire sarà Xaverine Nirere (Ruanda) alle 10.22:30. Da quel momento in poi le atlete scatteranno ad intervalli di 2′ 30″ fino ad arrivare alle 12.10, quando prenderà il via Demi Vollering. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei Mondiali di ciclismo 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!