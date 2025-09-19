Chi farà la cronometro Elite ai Mondiali di ciclismo per l’Italia? Assente Filippo Ganna

Manca sempre meno all’inizio dei Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2025. Quest’anno la rassegna iridata si svolgerà per la prima volta in terra africana, più precisamente in Ruanda nella settimana dal 21 al 28 settembre. I primi titoli verranno assegnati già nella giornata di domenica, con in programma le cronometro Elite maschili e femminili.

Sarà una prova contro le lancette molto dura quella che i corridori affronteranno nei pressi di Kigali. 40,6 chilometri totali e varie salite impegnative, di cui l’ultima (Côte de Kimihurura) interamente in pavé. Tracciato quindi non adatto agli specialisti puri che potrà riservare diverse sorprese. In casa Italia il grande assente sarà ovviamente Filippo Ganna.

Il 29enne di Verbania, due volte campione del mondo a cronometro (2020,2021) ed argento nel 2024, aveva già annunciato la sua assenza per motivi di percorso e continuerà così la sua preparazione in vista degli Europei. In mancanza della punta di diamante italiana la scelta del CT Marco Villa è ricaduta su Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo.

Saranno loro gli azzurri che si cimenteranno nella durissima cronometro Mondiale, senza ambizioni di medaglie ma alla ricerca comunque di un buon risultato. I due, già medagliati nelle staffette miste iridate delle edizioni precedenti, hanno dimostrato quest’anno un discreto rendimento nelle prove contro le lancette e cercheranno di rendere meno amara all’Italia l’assenza di Filippo Ganna nella cronometro di domenica 21.