Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi Belluno-Nevegal: orari, percorso, tv. Vollering la più attesa, Longo Borghini ci prova

Quarta tappa per il Giro d’Italia al femminile. Dopo la tripletta di Elisa Balsamo si iniziano a scaldare i motori in chiave classifica generale, con l’azzurra che oggi perderà sicuramente la Maglia Rosa. Spazio infatti alla cronoscalata da Belluno a Nevegal, frazione già fondamentale per questa corsa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favorite e programma.

PERCORSO

12,7 chilometri da percorrere. Dopo un primo tratto pianeggiante parte la scalata (subito dopo il primo intermedio, da capire se ci sarà un cambio bici o se si percorrerà tutta la gara con quella da strada): 7.4 chilometri all’8.2% di pendenza media. La prima parte è sicuramente quella più impegnativa con le pendenze che non vanno mai sotto il 10% e punte massime al 14%. Sul finale invece, soprattutto nell’ultimo chilometro, la salita spiana e diventa quasi un falsopiano.

FAVORITE

La più attesa non può non essere Demi Vollering che è pronta a mettere la sua firma su questo Giro. Ha già testato le avversarie ieri ed oggi la campionessa europea (non a cronometro, quindi tornerà a vestire i colori della FDJ United – SUEZ) vuole prendersi tappa e maglia. A sfidarla sicuramente la campionessa tricolore Elisa Longo Borghini: tornata alle gare dopo un lungo stop, la piemontese vuole confermare il titolo della Corsa Rosa. Da seguire anche la veterana Anna van der Breggen e l’elvetica Marlen Reusser che può far valere le sue doti da cronowoman.

PROGRAMMA

Martedì 2 giugno – Quarta tappa: cronoscalata Belluno-Nevegal (12,7 km)

Orario di partenza prima atleta: 13.05

Orario di arrivo ultima atleta: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD dalle 14:45

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus e HBO Max dalle 14:45

Diretta Live testuale: OA Sport