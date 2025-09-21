LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pogacar sfida Evenepoel nella cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025. Grande attesa a Kigali (Ruanda) per l’evento che porta nella nazione centroafricana le stelle del ciclismo internazionale. Si parte come di consueto dalla cronometro èlite, per poi chiudere in bellezza domenica prossima con la gara in linea. Percorso mosso e non banale sulle strade della capitale ruandese. I corridori dovranno affrontare diverse asperità, non sarà dunque una cronometro piatta.

40.6 i km da percorrere con un dislivello di 680 metri da superare. Dopo i primi 10 km gli atleti affronteranno la Côte de Nyanza (2.5 km al 5,8% di pendenza media). Discesa, inversione ad U e nuova ascesa verso l’altro versante di Côte de Nyanza (6.6 km al 3,5%). Cronometro che rientra poi a Kigali prima di affrontare Côte de Pèage (2.2 km al 6%). Breve discesa ed ultima asperità sull’acciottolato di Côte de Kimihurara (1.3 km al 6,3%) che porterà fino al traguardo.

Favorito d’obbligo visti percorso e precedenti il belga Remco Evenepoel. Il Campione Olimpico viene da un anno travagliato dovuto ad una caduta causata da un automobilista. Rientrato in primavera, il talento belga ha poi deluso al Tour de France e vuole oggi riscattare la stagione prima di tuffarsi nella nuova avventura con la maglia Red Bull. Su un percorso duro come quello di Kigali non si potrà non fare i conti con Tadej Pogacar. Lo sloveno potrebbe tentare una clamorosa doppietta. Slovenia che si giocherà anche la carta Primoz Roglic. Occhi puntati anche sull’olandese Thymen Arensman e sull’australiano Jay Vine. Per quel che riguarda i colori azzurri non ci sarà Filippo Ganna, ci affidiamo a Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero.

La cronometro individuale maschile dei Mondiali 2025 di ciclismo su strada inizierà alle 13.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!