Volley femminile, l’Italia sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica

Un doveroso riconoscimento. La Nazionale italiana di volley femminile, conquistato l’oro ai Mondiali in Thailandia, è entrata sempre più nella storia dello sport italiano. Le ragazze allenate da Julio Velasco sono state in grado di inanellare una serie incredibile di successi, ricordando oltre al titolo iridato anche l’oro olimpico dell’anno scorso e due Nations League consecutive.

“Un gruppo speciale“, così l’ha definito il coach argentino, tra gli artefici di questo successo, a conferma delle sue qualità non solo di tecnico, ma anche di gestore di una compagine ricca di talento, ma che andava ben guidata in tutti i sensi. I risultati hanno dato ragione a Velasco e alle giocatrici.

Accolte da un bagno di folla a Malpensa, di ritorno dall’esperienza thailandese, ci sarà anche l’opportunità di un incontro molto prestigioso. Il prossimo 8 ottobre, infatti, la Nazionale sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, grande appassionato anche di pallavolo per sottolineare la portata di un’impresa, dal momento che l’oro iridato mancava da 23 anni (primo e unico trionfo datato 2002).

“Felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della Pallavolo. Il Presidente Mattarella, dopo la partita finale, si è messo in contatto con il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio e ha invitato la squadra al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo, vincitrice domenica scorsa a Bangkok della medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2025. L’incontro si svolgerà al Palazzo del Quirinale mercoledì 8 ottobre con inizio alle ore 16. La delegazione della Federvolley sarà guidata dal Presidente Giuseppe Manfredi. Sarà presente anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio“, il testo del comunicato.