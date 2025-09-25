Italia-Polonia e Bulgaria-Cechia, Mondiali volley 2025: orari semifinali, programma, tv, streaming

Italia-Polonia e Bulgaria-Cechia sono le semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andranno in scena sabato 27 settembre sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). Ad aprire le danze, alle ore 08.30 italiane, sarà il confronto inatteso della parte alta: i tutti verdi guidati dal coach Chicco Blengini e dalle bordate del micidiale attaccante Aleksandar Nikolov se la dovranno vedere contro la rivelazione di questa rassegna iridata, che ora non vuole smettere di stupire.

Dopo l’inattesa eliminazione del Brasile nella fase a gironi, lo stop della Serbia agli ottavi per mano dell’Iran e il ko degli stessi persiani contro i cechi, quella zona si è rivelata impronosticabile e il successo dei bulgari contro gli USA hanno fornito un volto completamente diverso. Chi riuscirà a completare il sogno e a meritarsi l’ammissione al match che domenica metterà in palio il titolo nella metropoli asiatica? La Bulgaria sembra avere qualcosa in più, ma questa Cechia appare indomabile e capace di tutto.

Nella parte bassa, invece, ci sarà spazio per una grande classica della pallavolo internazionale: dopo le finali dei Mondiali 2022 (vinti dagli azzurri) e degli Europei 2023 e della Nations League 2025 (vinte dai biancorossi), Italia e Polonia si troveranno di nuovo una di fronte all’altra alle ore 12.30. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi potranno andare a caccia della quinta apoteosi oppure la corazzata del micidiale schiacciatore Wilfredo Leon avrà l’opportunità di tornare sul trono?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia e Bulgaria-Cechia, semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canai Rai (reti esatte da definire); in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Manila sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALI MONDIALI VOLLEY

Sabato 27 settembre

Ore 08.30 Semifinale 1: Bulgaria vs Cechia

Ore 12.30 Semifinale 2: Italia vs Polonia

PROGRAMMA SEMIFINALI MONDIALI VOLLEY: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.