Italia snobbata dalla FIVB! Gaffe clamorosa: Polonia già annunciata nella finale per l’oro!

Sabato 27 settembre si giocheranno le semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile: alle ore 08.30 ci sarà spazio per il confronto tra le due grandi rivelazione della rassegna iridata, la Bulgaria guidata da coach Chicco Blengini e dal braccio dinamitardo di Aleksandar Nikolov incrocerà la sempre più sorprendente Cechia; alle ore 12.30, invece, l’Italia scenderà in campo a Pasay City (Manila, Filippine) per incrociare la Polonia nell’ennesimo atto della classica che ha animato la pallavolo internazionale degli ultimi anni.

Bulgaria-Cechia e Italia-Polonia, le due vincitrici si affronteranno domenica 27 settembre nel match che metterà in palio il titolo iridato. La nostra Nazionale spera di riscattare il ko rimediato a inizio agosto nell’atto conclusivo della Nations League e di difendere il titolo, magari proprio contro la squadra allenata dal Commissario Tecnico che sedeva sulla panchina tricolore prima di Fefé De Giorgi. Si tratta di due partite tutte da giocare, che si preannunciano particolarmente intense e avvincenti.

Eppure Volleyball World, l’ente organizzatore collegato alla FIVB, ha le idee ben chiare e ha commesso una clamorosa gaffe sui social network: sul profilo ufficiale è infatti stato pubblicato il cartello delle partite di domenica ed è stato annunciato che la finale per il titolo sarà tra Polonia e Bulgaria. Si è proprio dato appuntamento alle ore 12.30 per il confronto tra i biancorossi e i tutti verdi, mentre alle ore 08.30 si disputerebbe la finale per il terzo posto tra Italia e Cechia.

Il tutto con le semifinali ancora da giocare… Un errore grossolano da parte di chi dovrebbe avere a cura il torneo e la sua corretta sponsorizzazione. Innegabile che la Polonia parta con i favori del pronostico, ma Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regola per fare la differenza e avere la meglio sul sestetto guidato in campo dal fuoriclasse Wilfredo Leon.