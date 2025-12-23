Volley, l’Italia ha vinto tutto nel 2025: 4 Mondiali tra Nazionali e club

Il volley italiano ha raggiunto con ogni probabilità il momento più alto della sua storia nell’ultimo biennio ed in particolare in questo 2025, dimostrandosi una superpotenza globale sia a livello di club che sul fronte delle nazionali. I risultati ottenuti nell’anno solare sono veramente impressionanti e testimoniano l’estrema qualità del movimento azzurro, che guarda con ottimismo anche al futuro potendo contare su giovani molto interessanti.

A settembre si è concretizzata una memorabile doppietta iridata per le Nazionali senior, con le ragazze guidate dal CT Julio Velasco che hanno conquistato il titolo mondiale in Thailandia un anno dopo l’oro olimpico di Parigi battendo al tie-break il Brasile in semifinale e poi la Turchia nell’ultimo atto. 21 giorni più tardi è arrivato poi nelle Filippine anche il trionfo degli uomini di Fefè De Giorgi, che si sono riconfermati sul tetto del mondo (dopo il successo del 2022) cambiando marcia nella fase a eliminazione diretta e concedendo solo un set alla Bulgaria in finale dopo aver rifilato un netto 3-0 alla Polonia in semifinale.

Tante soddisfazioni anche per i club del Bel Paese, che hanno monopolizzato la scena in campo internazionale. Tra le donne una strepitosa Ekaterina Antropova ha trascinato Scandicci alla conquista del Mondiale battendo in finale la grande favorita Conegliano, che a maggio aveva dettato legge in Champions League salendo sul gradino più alto di un podio tutto italiano (Scandicci seconda, Milano terza).

Al maschile è stata Perugia la squadra globale di riferimento nel 2025, vincendo il 18 maggio la sua prima Champions League (3-2 in finale a Lodz contro i polacchi Warta Zawiercie) per poi imporsi un paio di giorni fa in Brasile nel Mondiale. Simone Giannelli e compagni si sono laureati Campioni del Mondo battendo nell’ultimo atto i giapponesi dell’Osaka Bluteon.